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Javier López a Samuel García y lesión de Romario: "Queremos volver a la final"

El entrenador lamentó no anotarle más goles al Olancho FC en el duelo de este martes 12 de mayo.

2026-05-12

Con un discurso cargado de emoción, orgullo y compromiso, el técnico español Javier López destacó la actitud de sus futbolistas tras la victoria de Motagua por 2-0 frente a Olancho FC en el estadio Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, resultado que deja a las Águilas muy cerca de la gran final del torneo Clausura.

El estratega azul aseguró que el equipo respondió en uno de los momentos más complicados del campeonato y valoró el carácter mostrado por sus jugadores en una noche determinante en la triangular B.

Tabla de posiciones: Motagua despierta y tiene un juego para asegurar la final

“La clave fue la actitud de los jugadores. Comentábamos que estábamos contra las cuerdas y ellos demostraron orgullo y los valores de esta institución. Incluso el resultado pudo ser más amplio por todo lo que generamos y mostramos hoy. Jugamos muy bien”, manifestó el español en conferencia de prensa.

Javier López remarcó que Motagua quiere pelear hasta el final por el boleto a la final y pidió el respaldo de la afición para el decisivo encuentro ante Génesis PN. “Queremos dar pelea. Nos falta una final y con el apoyo del público esperamos vencer a Génesis. Ese es el objetivo, volver a la final”, expresó.

El entrenador también calificó la actuación de su equipo como una de las más completas desde su llegada al banquillo azul, resaltando la personalidad y claridad futbolística exhibida en Juticalpa.

“La verdad que sí, fue de todas las formas, ganamos bien, con carácter, en un momento muy difícil. Ustedes valoran mucho el resultado, pero también jugamos con claridad, presionamos con buen fútbol y lástima que no tuvimos más contundencia”, señaló.

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia fue cuando habló sobre la grave lesión del brasileño Romário da Silva, situación que golpeó anímicamente al plantel durante el encuentro. Sufrió una fractura en su tobillo.

“Es una tristeza, una lesión gravísima. Le mandamos un abrazo. Seguro que por él el equipo va a pelear mucho más. Algunos jugadores estaban con lágrimas al ver a su compañero caído”, confesó el técnico.

Además, dejó una frase que rápidamente comenzó a resonar entre la afición motagüense: “Hay tres palabras que definen a Motagua: Dios, Familia y Motagua”.

Finalmente, Javier López reveló un gesto de solidaridad previo al partido relacionado con el director deportivo Emilio Izaguirre, quien inicialmente no podía ingresar al estadio. El técnico explicó que habló directamente con el presidente de Olancho FC, Samuel García, para resolver la situación a pesar de su negativa con el exjugador.

“Yo le dije al presidente Samuel García que si Emilio no entraba, nosotros no jugábamos. Me gustó mucho su respuesta y Emilio pudo ingresar. Agradezco el gesto deportivo. Más allá de lo personal, debe existir cordialidad. Ellos tienen un gran proyecto y deben seguir así”, concluyó.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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