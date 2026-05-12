Javier López a Samuel García y lesión de Romario: "Queremos volver a la final"

Con un discurso cargado de emoción, orgullo y compromiso, el técnico español Javier López destacó la actitud de sus futbolistas tras la victoria de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/motagua-se-recupera-tiene-en-su-poder-clasificar-a-la-gran-final-del-clausura-IP30598077" target="_blank">Motagua por 2-0 frente</a></b> a Olancho FC en el estadio Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, resultado que deja a las Águilas muy cerca de la gran final del torneo Clausura.El estratega azul aseguró que el equipo respondió en uno de los momentos más complicados del campeonato y <b>valoró el carácter mostrado por sus jugadores </b>en una noche determinante en la triangular B.