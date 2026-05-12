Javier López a Samuel García y lesión de Romario: "Queremos volver a la final"

El estratega azul aseguró que el equipo respondió en uno de los momentos más complicados del campeonato y valoró el carácter mostrado por sus jugadores en una noche determinante en la triangular B.

Con un discurso cargado de emoción, orgullo y compromiso, el técnico español Javier López destacó la actitud de sus futbolistas tras la victoria de Motagua por 2-0 frente a Olancho FC en el estadio Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, resultado que deja a las Águilas muy cerca de la gran final del torneo Clausura.

“La clave fue la actitud de los jugadores. Comentábamos que estábamos contra las cuerdas y ellos demostraron orgullo y los valores de esta institución. Incluso el resultado pudo ser más amplio por todo lo que generamos y mostramos hoy. Jugamos muy bien”, manifestó el español en conferencia de prensa.

Javier López remarcó que Motagua quiere pelear hasta el final por el boleto a la final y pidió el respaldo de la afición para el decisivo encuentro ante Génesis PN. “Queremos dar pelea. Nos falta una final y con el apoyo del público esperamos vencer a Génesis. Ese es el objetivo, volver a la final”, expresó.

El entrenador también calificó la actuación de su equipo como una de las más completas desde su llegada al banquillo azul, resaltando la personalidad y claridad futbolística exhibida en Juticalpa.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

“La verdad que sí, fue de todas las formas, ganamos bien, con carácter, en un momento muy difícil. Ustedes valoran mucho el resultado, pero también jugamos con claridad, presionamos con buen fútbol y lástima que no tuvimos más contundencia”, señaló.

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia fue cuando habló sobre la grave lesión del brasileño Romário da Silva, situación que golpeó anímicamente al plantel durante el encuentro. Sufrió una fractura en su tobillo.

“Es una tristeza, una lesión gravísima. Le mandamos un abrazo. Seguro que por él el equipo va a pelear mucho más. Algunos jugadores estaban con lágrimas al ver a su compañero caído”, confesó el técnico.