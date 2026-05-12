¡Terrible lesión! Romario, jugador de Motagua, se rompe en dos el tobillo

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/en-vivo-olancho-motagua-el-ciclon-busca-revivir-y-potros-eliminarlos-KP30592008" target="_blank">Terrible lesión la que sufrió</a></b> el atacante brasileño del <b>Motagua</b>, <b>Romario Da Silva</b>, en pleno partido donde los azules se enfrentaban al <b>Olancho FC</b> en el Juan Ramón Brevé por la Jornada 4 de las triangulares finales del torneo.El jugador sudamericano de 36 años, titular en el equipo capitalino, se fracturó su tobillo izquierdo cuando defendía en un ataque de los olanchanos orquestado por <b>Marlon 'Machuca' Ramírez.</b>Romario quiso despojar del balón al olanchano y le cruzó el cuerpo, pero en su intento, su pie izquierdo se quedó trabado en la grama de la cancha y aunado a la velocidad que llevaba y el peso de su cuerpo, no puso sacar el pie y se lo fracturó.La imagen fue apesadumbrada ya que sus compañeros, como <b>Jorge Serrano, Óscar Discua y Rodrigo de Olivera</b> se miraban muy tocados y derramaban alguna lágrima producto de la fuerte imagen que estaban presenciando.<b>Romario Da Silva</b> había jugado, con este contra los olanchanos, 23 partidos en el torneo con el <b>Motagua </b>y había anotado tres goles. La fractura que el brasileño sufrió es de al menos entre 6 y 8 meses de recuperación.