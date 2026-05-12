¡Terrible lesión! Romario, jugador de Motagua, se rompe en dos el tobillo

Terrible lesión la que sufrió el atacante brasileño del Motagua, Romario Da Silva, en pleno partido donde los azules se enfrentaban al Olancho FC en el Juan Ramón Brevé por la Jornada 4 de las triangulares finales del torneo.

El jugador sudamericano de 36 años, titular en el equipo capitalino, se fracturó su tobillo izquierdo cuando defendía en un ataque de los olanchanos orquestado por Marlon 'Machuca' Ramírez.

Romario quiso despojar del balón al olanchano y le cruzó el cuerpo, pero en su intento, su pie izquierdo se quedó trabado en la grama de la cancha y aunado a la velocidad que llevaba y el peso de su cuerpo, no puso sacar el pie y se lo fracturó.

La imagen fue apesadumbrada ya que sus compañeros, como Jorge Serrano, Óscar Discua y Rodrigo de Olivera se miraban muy tocados y derramaban alguna lágrima producto de la fuerte imagen que estaban presenciando.

Romario Da Silva había jugado, con este contra los olanchanos, 23 partidos en el torneo con el Motagua y había anotado tres goles. La fractura que el brasileño sufrió es de al menos entre 6 y 8 meses de recuperación.