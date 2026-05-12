EN VIVO: ¡Real España regresa al juego y Olimpia cierra con drama el partido!

<b>15' </b>La máquina no se amilana y busca el pórtico olimpista. Centros al área del león que no incomodan a Edrick.<br /><br /><b>6' ¡GOOOOOLLLL DEL OLIMPIA! </b>Jerry Bengtson pesca en el área un precioso centro de zurda de Edwin Rodríguez y de testa pone el primero en el partido. Los leones ¡NO PERDONAN!<br /><br /><b>5'</b> Muy intenso el Real España en este inicio de partido, presionando la salida del Olimpia.<br /><br /><b>¡COMENZÓ EL JUEGO! </b>Olimpia y Real España están enfrentándose por la Jornada 4 de las Triangulares finales del torneo.<br /><br /><b>Alineación del Real España:</b> Luis López; Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio, Carlos Mejía; Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Roberto Osorto, Darixon Vuelto; David Sayago y Eddie Hernández.