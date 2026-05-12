EN VIVO: ¡Real España regresa al juego y Olimpia cierra con drama el partido!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Olimpia vs Real España!



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EL JUEGO: 3-2



90+5' ¡CAMBIO EN OLIMPIA!



Entró: Kevin Güity

Salió: Carlos Sánchez

90+1' ¡ROJA! Raúl García recibe una segunda amonestación y se va expulsado. Deja al Olimpia con 10 jugadores.



89' ¡AMARILLA! Devron García, jugador del Real España, es amonestado por infracción.



88' ¡CAMBIOS EN REAL ESPAÑA!



Entraron: Danilo Palacios y Exon Arzú

Salieron: Carlos Mejía y Roberto Osorto



87' UUUFFF... Real España cerrando mejor el partido; Eddie Hernández recibe en el área, pero su remate fue muy malo. Lo puso en órbita.



80' ¡GOOOOOLLLL DEL REAL ESPAÑA! Eddie Hernández canjea el penal por gol y la máquina anota el segundo en Tegucigalpa; 3-2 se pone el partido y se viene un cierre dramático.



76' ¡PENAAAAL! Said Martínez sanciona pena máxima por mano de Félix García. Claro penal a favor del Real España.



72' Intenso segundo tiempo nos han regalado ambos clubes, un partido de ida y vuelta.



67' ¡CAMBIOS EN OLIMPIA!



Entraron: Jorge Benguché, Michaell Chirinos y Jorge Álvarez

Salieron: Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y José Pinto.



65' ¡CAMBIOS EN REAL ESPAÑA!



Entró: Anthony García

Salió: Daniel Aparicio

62' ¡GOOOOOLLL DEL REAL ESPAÑA! Horror de Menjívar y aprovecha Ritacco, el recién ingresado, para ajusticiar el descuento.



57' Real España, herido, busca el marco del Olimpia, que liquidó el partido comenzando el segundo tiempo.



54' ¡GOOOOOOLLL DEL OLIMPIA! Daniel Aparicio anota en su propia puerta el tercero de los leones. Autogol tras un centro de Carlos Sánchez desde el sector izquierdo.



49' ¡GOOOOOLLLLL DEL OLIMPIA! Yustin Arboleda anota el segundo del Viejo León tras una buena asistencia de Bengtson. Golazo y 2-0 se pone el partido.



46 '¡CAMBIO EN REAL ESPAÑA!



Entró: Gonzalo Ritacco

Salió: Darixon Vuelto

Comenzó el segundo tiempo: Olimpia y Real España van a disputar los últimos 45 minutos.



¡Final del primer tiempo! Real España está cayendo 1-0 contra el Real España en el estadio Nacional con gol de Bengtson.

31' Buena llegada del Real España.Centro al área de Sayago que encontró la testa de Eddie Hernández, pero remató incómodo con una marca encima.



29' ¡AMARILLA! Raúl García, jugador del Olimpia, es amonestado por infracción.



29' ¡AMARILLA! Jack Baptiste, jugador del Real España, es amonestado por infracción.



28' Real España se anima, Eddie Hernández ha controlado dos pelotas en el área, pero le falta el puntillazo final.



22' Más juego en el mediocampo, no llegan con profundidad a las porterías. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

15' La máquina no se amilana y busca el pórtico olimpista. Centros al área del león que no incomodan a Edrick.



6' ¡GOOOOOLLLL DEL OLIMPIA! Jerry Bengtson pesca en el área un precioso centro de zurda de Edwin Rodríguez y de testa pone el primero en el partido. Los leones ¡NO PERDONAN!



5' Muy intenso el Real España en este inicio de partido, presionando la salida del Olimpia.



¡COMENZÓ EL JUEGO! Olimpia y Real España están enfrentándose por la Jornada 4 de las Triangulares finales del torneo.



Alineación del Real España: Luis López; Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio, Carlos Mejía; Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Roberto Osorto, Darixon Vuelto; David Sayago y Eddie Hernández.

👥 NUESTRO 11 titular para esta noche⚽️ pic.twitter.com/hGSNnb5uJ1 — Real Club Deportivo España (@rcdespana) May 13, 2026

Alineación del Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Clinton Bennet, Edwin Lobo, Carlos Sánchez; Raúl García, Jamil Maldonado, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto; Yustin Arboleda y Jerry Bengtson.

¡Los once leones! 🦁⚔️

Así jugamos esta noche ante Real España. pic.twitter.com/E9CadSXicY — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) May 13, 2026

Real España y Olimpia ya están en el estadio Nacional listos para el partido por las triangulares.

Olimpia y Real España se vuelven a enfrentar en el torneo de la Liga Nacional, pero por la segunda fase del campeonato y en la Jornada 4 del Triangular Final donde se definen los clasificados a la Gran Final. Ambos clubes tienen tres puntos en la tabla, pero a los aurinegros les asiste el reglamento al final si ambos y el mism o Marathón terminan con la misma cantidad de puntos.