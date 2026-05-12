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EN VIVO: ¡Real España regresa al juego y Olimpia cierra con drama el partido!

EN DIRECTO | Olimpia y Real España juegan por la cuarta jornada de las triangulares del Clausura 2026

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2026-05-12

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Olimpia vs Real España!

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EL JUEGO: 3-2

90+5' ¡CAMBIO EN OLIMPIA!

Entró: Kevin Güity
Salió: Carlos Sánchez

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90+1' ¡ROJA! Raúl García recibe una segunda amonestación y se va expulsado. Deja al Olimpia con 10 jugadores.

89' ¡AMARILLA! Devron García, jugador del Real España, es amonestado por infracción.

88' ¡CAMBIOS EN REAL ESPAÑA!

Entraron: Danilo Palacios y Exon Arzú
Salieron: Carlos Mejía y Roberto Osorto

87' UUUFFF... Real España cerrando mejor el partido; Eddie Hernández recibe en el área, pero su remate fue muy malo. Lo puso en órbita.

80' ¡GOOOOOLLLL DEL REAL ESPAÑA! Eddie Hernández canjea el penal por gol y la máquina anota el segundo en Tegucigalpa; 3-2 se pone el partido y se viene un cierre dramático.

76' ¡PENAAAAL! Said Martínez sanciona pena máxima por mano de Félix García. Claro penal a favor del Real España.

72' Intenso segundo tiempo nos han regalado ambos clubes, un partido de ida y vuelta.

67' ¡CAMBIOS EN OLIMPIA!

Entraron: Jorge Benguché, Michaell Chirinos y Jorge Álvarez
Salieron: Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y José Pinto.

65' ¡CAMBIOS EN REAL ESPAÑA!

Entró: Anthony García
Salió: Daniel Aparicio

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62' ¡GOOOOOLLL DEL REAL ESPAÑA! Horror de Menjívar y aprovecha Ritacco, el recién ingresado, para ajusticiar el descuento.

57' Real España, herido, busca el marco del Olimpia, que liquidó el partido comenzando el segundo tiempo.

54' ¡GOOOOOOLLL DEL OLIMPIA! Daniel Aparicio anota en su propia puerta el tercero de los leones. Autogol tras un centro de Carlos Sánchez desde el sector izquierdo.

49' ¡GOOOOOLLLLL DEL OLIMPIA! Yustin Arboleda anota el segundo del Viejo León tras una buena asistencia de Bengtson. Golazo y 2-0 se pone el partido.

46 '¡CAMBIO EN REAL ESPAÑA!

Entró: Gonzalo Ritacco
Salió: Darixon Vuelto

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Comenzó el segundo tiempo: Olimpia y Real España van a disputar los últimos 45 minutos.

¡Final del primer tiempo! Real España está cayendo 1-0 contra el Real España en el estadio Nacional con gol de Bengtson.

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31' Buena llegada del Real España.Centro al área de Sayago que encontró la testa de Eddie Hernández, pero remató incómodo con una marca encima.

29' ¡AMARILLA! Raúl García, jugador del Olimpia, es amonestado por infracción.

29' ¡AMARILLA! Jack Baptiste, jugador del Real España, es amonestado por infracción.

28' Real España se anima, Eddie Hernández ha controlado dos pelotas en el área, pero le falta el puntillazo final.

22' Más juego en el mediocampo, no llegan con profundidad a las porterías.

Jerry Bengtson llegando a sus 206 goles en la Liga Nacional de Honduras. FOTO: Marvin Salgado.

Jerry Bengtson llegando a sus 206 goles en la Liga Nacional de Honduras. FOTO: Marvin Salgado.

15' La máquina no se amilana y busca el pórtico olimpista. Centros al área del león que no incomodan a Edrick.

6' ¡GOOOOOLLLL DEL OLIMPIA! Jerry Bengtson pesca en el área un precioso centro de zurda de Edwin Rodríguez y de testa pone el primero en el partido. Los leones ¡NO PERDONAN!

5' Muy intenso el Real España en este inicio de partido, presionando la salida del Olimpia.

¡COMENZÓ EL JUEGO! Olimpia y Real España están enfrentándose por la Jornada 4 de las Triangulares finales del torneo.

Alineación del Real España: Luis López; Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio, Carlos Mejía; Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Roberto Osorto, Darixon Vuelto; David Sayago y Eddie Hernández.

Alineación del Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Clinton Bennet, Edwin Lobo, Carlos Sánchez; Raúl García, Jamil Maldonado, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto; Yustin Arboleda y Jerry Bengtson.

Real España y Olimpia ya están en el estadio Nacional listos para el partido por las triangulares.

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Olimpia y Real España se vuelven a enfrentar en el torneo de la Liga Nacional, pero por la segunda fase del campeonato y en la Jornada 4 del Triangular Final donde se definen los clasificados a la Gran Final.

Ambos clubes tienen tres puntos en la tabla, pero a los aurinegros les asiste el reglamento al final si ambos y el mism o Marathón terminan con la misma cantidad de puntos.

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Los albos llegan al partido con la baja de Emmanuel Hernández, su defensor central y caudillo, mientras la máquina de Jeaustin Campos no contarán con los suspendidos Nixon Cruz y Anfronit Tatum.

El partido entre albos y catedráticos comienza a las 8:15 de la noche y será transmitido por Deportes TVC, en un partido que promete muchas emociones ya que podría irse definiendo el clasificado a la final del torneo.

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Redacción web
Redacción Diez
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Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.
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