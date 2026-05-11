Javier López se confiesa: "Hemos sido favoritos pero no lo hemos demostrado"

Javier López, técnico de los azules sabe lo que representa este duelo y lo que podría significa en su carrera.

Motagua se enfrenta a Olancho FC en su visita a Juticalpa, donde se juegan la continuidad en la pelea por llegar a la gran final del torneo Clausura de la Liga Nacional.

“Después de la derrota de local contra ‘potros’ esta jornada tres para nosotros es una final, porque de no conseguir un resultado favorable quedaríamos eliminados de la llave, esperamos que el equipo reacciones bien y afronte el partido como corresponde”.

También advierte que: “Vamos partido a partido y si no conseguimos un resultado favorable ante Olancho, la última jornada no tendrá valor para nosotros, tenemos que ocuparnos de las cosas que hicimos bien, mejora en otras para poder sacar el resultado que estamos buscando. Veo al grupo potenciado, tenemos que tomar buenas decisiones para no despedirnos del torneo con anticipación. Dependemos de nosotros para llegar a la final”.

López no se quita el papel de favoritismo, pero deja claro que su equipo ha tenido muchos errores en el camino.

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“Hemos sido favoritos pero no lo hemos demostrado, hemos comenzando ganando los partidos y no hemos podido defender esos resultados, seguramente si lo hubiésemos hecho estaríamos hablando de otras cosas. El fútbol es de aciertos y errores, se han dado fallos, hemos tenido tres penales, cuando en el torneo regular no, es un formato donde no podés fallar”.

Los duelos ante Olancho han sido un hueso duro para las águilas, situación que pone al rojo vivo el futuro del ciclón en este duelo.

“La verdad que me lo imagino como los tres partidos que hemos jugado contra ellos, muy igualado, equilibrado en posesión de balón y muy rico a nivel táctico porque ambos manejamos buenos recursos”.