Jeaustin Campos dice que no hay miedo a Olimpia: “Nunca hemos ido a defendernos”

El Real España partió este lunes rumbo a Tegucigalpa para enfrentar el martes al Olimpia en duelo de la cuarta jornada de las triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.El entrenador tico Jeaustin Campos charló en exclusiva con <b>Diario DIEZ</b> y se mostró ilusionado con la idea de volver a vencer al cuadro olimpista, a quien derrotó el pasado sábado con una espectacular remontada de 3-1 en el estadio Morazán de San Pedro Sula.En la máquina buscarán en la capital repetir un nuevo triunfo. De conseguirlo, darán el batacazo de dejar eliminado al Olimpia y sin la opción de pelear por el tricampeonato. Además, el club sampedrano estaría acariciando el sueño de convertirse en finalista y así luchar por un título que se le ha negado desde el 2017.<b>ENTREVISTA CON JEAUSTIN CAMPOS</b><b>¿Cómo vive estos momentos de liguillas, ahora mismo que Real España ha hecho muy bien las cosas, también San Pedro Sula, el calor? ¿Cómo vive usted todo lo que encierra esto de pertenecer aquí a San Pedro Sula y a Honduras?</b><br />La verdad, muy contento. Primero por el recibimiento, por la cálida convivencia en todos los sentidos: en el calor, en el sol, en su gente. Me siento privilegiado de poder salir de mi país, algo que no es una cuestión fácil para ninguno que sale de su país natal, y que sea recibido de esta manera.<br />Muy agradecido, esperando poder retribuirle a toda la gente que nos ha querido acá con un título, que es lo que queremos, con lo que estamos soñando. Siempre con los pies en la tierra, sabiendo que falta muchísimo, que falta lo más difícil todavía. Pero bueno, primero Dios, vamos a seguir intentando todo lo humanamente posible para lograr los objetivos.