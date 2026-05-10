Jugador de Olimpia podría ser castigado de oficio: el gesto obsceno ante Real España

Didier Paguada quedó en el centro de la polémica tras la derrota de Olimpia por 3-1 ante Real España en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en duelo correspondiente a la tercera jornada de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El joven futbolista de 20 años fue captado realizando gestos obscenos y provocativos hacia la afición aurinegra una vez finalizado el encuentro. Primero hizo la señal de silencio hacia las gradas y posteriormente se agarró sus partes íntimas en respuesta a los gritos e insultos provenientes del sector de silla ocupado por seguidores de Real España.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y la acción del mediocampista ha generado fuertes críticas, tomando en cuenta que se trata de un jugador juvenil llamado a ser una de las promesas del fútbol hondureño. Ante lo sucedido, la Comisión de Disciplina podría actuar de oficio y abrir un expediente contra Didier Paguada por conducta antideportiva y actos considerados inapropiados frente al público. En caso de recibir una sanción, el futbolista podría perderse los próximos compromisos de Olimpia en las triangulares. El conjunto merengue deberá enfrentar nuevamente a Real España en Tegucigalpa en un duelo clave por la clasificación y posteriormente cerrará esta fase ante Marathón en San Pedro Sula durante la penúltima jornada de esta instancia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE