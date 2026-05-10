Jugador de Olimpia podría ser castigado de oficio: el gesto obsceno ante Real España

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y la acción del mediocampista ha generado fuertes críticas, tomando en cuenta que se trata de un jugador juvenil llamado a ser una de las promesas del fútbol hondureño.Ante lo sucedido, la <b>Comisión de Disciplina </b>podría actuar de oficio y abrir un expediente contra <b>Didier Paguada </b>por conducta antideportiva y actos considerados inapropiados frente al público. En caso de recibir una sanción, el futbolista podría perderse los próximos compromisos de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/eduardo-espinel-deja-claro-mensaje-derrota-olimpia-real-espana-este-equipo-no-se-preparo-DC30546764" target="_blank">Olimpia</a> </b>en las triangulares.El conjunto merengue deberá enfrentar nuevamente a <b>Real España </b>en Tegucigalpa en un duelo clave por la clasificación y posteriormente cerrará esta fase ante <b>Marathón </b>en San Pedro Sula durante la penúltima jornada de esta instancia.