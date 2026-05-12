Jeaustin Campos autocrítico tras perder con Olimpia: "Todos dependemos de todos"

El estratega aurinegro lamentó los errores defensivos que, a su criterio, terminaron marcando el rumbo del encuentro, aunque también destacó la capacidad de reacción y la personalidad de su equipo para competir hasta el final pese a estar tres goles abajo.

La derrota dolió en el campamento de Real España y su técnico, Jeaustin Campos, no ocultó su molestia con el 3-2 ante Olimpia en un vibrante clásico por la cuarta fecha de las triangulares del torneo Clausura.

Jeaustin Campos reconoció que Real España volvió a mostrar una preocupante tendencia de reaccionar únicamente cuando se encuentra en desventaja, situación que considera urgente corregir de cara al cierre del próximo lunes, cuando enfrente a Marathón.

Aun así, resaltó la resiliencia del plantel y aseguró que la Máquina seguirá “en pie de guerra”, convencido de que en estas instancias finales cualquier detalle puede cambiar el destino de los equipos. Se quedan con tres puntos, miran al Olimpia con 6 y Marathón tiene 3 en la tabla de posiciones del grupo A.



LA CONFERENCIA DE JEAUSTIN CAMPOS



Su análisis sobre la derrota ante Olimpia.

Para la afición fue un partido entretenido. Obviamente, los goles son errores, ¿no? Hemos trabajado, hemos recalcado y estado encima de los muchachos en el sentido de que en estas instancias esos errores se pagan muy caro. Vienen partidos importantes y, obviamente, existe molestia de mi parte y de todos.



Nos cuesta arrancar los partidos y, con el perdón de Olimpia, no voy a menospreciar su fútbol, ganaron bien, pero siento que los goles que nos hicieron, sobre todo el primero a balón parado, son imperdonables. Un equipo con la jerarquía que hemos adquirido no puedes recibir un gol de esa manera. Después, arrancando el segundo tiempo, volvimos a tener dos desatenciones y el resto fue provocado por esos goles. Nosotros nos abrimos y fuimos por el partido, eso es lo que recalco y resalto también: el equipo tuvo ocasiones. De manera lógica, ellos se replegaron y trataron de aguantar el marcador, y así fue.



Entonces, hay una de cal y otra de arena. El equipo combativo no bajó los brazos a pesar de la adversidad, decidió lucharlo y buscar el marcador. Jugamos como siempre hemos dicho, somos congruentes con nuestra idea: en cualquier cancha vamos a jugar fútbol. Hoy también llegamos a jugar, a tener la pelota. Olimpia es un buen equipo. Pero no traicionamos nuestra filosofía y luchamos hasta el final. Desafortunadamente, se dieron momentos en los que Olimpia pudo tener tres o cuatro oportunidades claras de gol, pero eso también es normal porque nosotros decidimos adelantar líneas y era el riesgo que debíamos tomar. Se dieron situaciones que nos obligaron a arriesgar y eso permitió que ellos generaran opciones. Al final, nosotros no estuvimos claros ni finos en el último cuarto de cancha. Tuvimos algunas oportunidades, pero desafortunadamente la pelota no quiso entrar.



La reacción del equipo tras ir perdiendo por tres goles y cómo afrontar el próximo partido.

Sí, es doloroso porque el equipo nunca planteó reaccionar después de estar perdiendo. Eso ya nos está pasando y estoy disconforme porque no podemos esperar un golpe o algún evento para recién reaccionar y jugar el fútbol que queremos. En los últimos partidos nos había alcanzado, pero en este no, y eso sí me molesta. Tengo una de cal y otra de arena; la de arena es justamente esa situación, porque ya empieza a ser algo preocupante.



Vamos a tomar las medidas necesarias porque en este tipo de partidos no puedes esperar reaccionar. No puedes necesitar un estímulo para hacer el fútbol que quieres. El estímulo debe ser entrar a la cancha y hacerlo desde el principio, no esperar que pase algo. Eso es algo que hemos venido haciendo. Al final, sí, hemos ganado partidos, hemos remontado marcadores y realizado buenos encuentros, pero es importante erradicar esa situación de inmediato.



Lo positivo es que el equipo no baja los brazos, tiene resiliencia, va al frente, busca el partido y lucha hasta el último minuto. Eso sí es respetable.



¿Cómo ve las posibilidades de su equipo?

Las bolitas calientes estaban ahí, ¿no? Nos tocó Olimpia y nos tocó Marathón, que son equipos que, aunque puedan estar rezagados en la tabla, siguen siendo clásicos. No se puede predecir nada. Tal vez creíamos que otro grupo iba a ser un poco más accesible, pero estos son partidos donde cualquier cosa puede pasar.

Hoy todos dependemos de todos. Marathón necesita ganar; si no lo hace, queda fuera. Si gana, después tendremos que enfrentarlo nosotros. Y en el otro grupo también todo está complicado. Terminamos en primer lugar durante la etapa regular, pero ahora todo está muy ajustado. Ya vemos equipos que parecían no tener posibilidades y hoy Génesis es líder de su grupo, ese es el riesgo de este formato de triangulares. Hoy, con un empate o una victoria nuestra Olimpia habría quedado eliminado, siendo un equipo que fue regular durante el torneo. Cuando llegan estas instancias, todo puede pasar. No es cuestión de azar, pero sí de momentos. Puedes tener una mala noche y complicarte.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Ahora toca esperar. No ocupamos nigún favor, porque alguien tiene que ganar. Marathón debe hacerlo para seguir con vida y luego enfrentarnos a nosotros. Así que seguimos en pie de guerra, luchando hasta el final.