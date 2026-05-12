Olimpia venció a Real España y se pone a tiro de una nueva final en Honduras

<b>Olimpia </b>y <b>Real España </b>nos regalaron otro partidazo de esos que se graban en la memoria, igualito al del pasado sábado. Esta vez, el León cobró revancha con apuros y se impuso 3-2 a la máquina aurinegra, que arremetió fuerte en los últimos 25 minutos y estuvo cerca de igualarlo.Al minuto 6', <b>Jerry Bengtson</b> pescó en el área un precioso centro de zurda de <b>Edwin Rodríguez </b>y, de testa impecable, puso el 1-0. Los leones no perdonaron. Bengtson, siempre letal, demostró que estos son los juegos que le gustan.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional/goleadores" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE GOLEADORES DE LIGA NACIONAL</a></b>La máquina no se achicó y empezó a animarse. Al 28', <b>Eddie Hernández </b>controló dos pelotas en el área, pero le faltó el puntillazo final para igualar. Tres minutos después, al 31', buena llegada de los smapedranos: centro al área de <b>David Sayago </b>que encontró la testa de Hernández, pero remató incómodo con una marca encima, mandando la bola por arriba. Los aurinegros apretaban, olfateando sangre en la defensa olimpista.