Bengtson advierte a Marathón: "Vamos a ir a buscar cerrar el pase a la final"

Las triangulares del torneo Clausura de la Liga Nacional está llegando a su etapa final, donde el Olimpia venció a Real España y se pone a un duelo de poder sellar el pase a la final.
Jerry Bengtson volvió a la senda del gol y sumó una asistencia más para que los leones lograran el triunfo 3-2 sobre los catedráticos.
"Estábamos en casa, con nuestra gente y teníamos que sumar de a tres. La verdad que contentos con el grupo, el apoyo de la afición que es importante. Ahora todo depende de nosotros y vamos a ir a San Pedro Sula a buscar los tres puntos".
El avestruz destacó que: "Los goles a los delanteros nos dan confianza y contento con Yustin porque le salió el gol y es importante que lleguen los goles en estos momentos y esperamos que sean muchos más para aportarle al equipo".
Pese a la presión que estaban viendo los delanteros de Olimpia por la falta de gol en la presente temporada del Clausura.
"Hay que trabajar en los momentos difíciles, hay que seguir trabajando en los momentos difíciles, ya estamos grandes y sabemos de la presión. Hay que estar preparados para los momentos que le toque a uno".
Ahora, Olimpia se enfrentará a Marathón en un duelo clave en las aspiraciones de poder sellar el boleto a la fiesta grande.
"Es un rival difícil, con buenos jugadores, es un clásico y hay que trabajar bien para realizar un excelente partido, vamos a ir a buscar los tres puntos y cerrar el pase a la final".
Bengtson en muy claro en su análisis de cara a la importancia de este compromiso. "Sabemos que ganando el partido sellamos el pase a la final".
Y cerró la entrevista en zona mixta con lo duro que la otra serie de las triangulares. "Está difícil, muy cerrada, pero vamos a ver quien es el que pasa".