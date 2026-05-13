Bengtson advierte a Marathón: "Vamos a ir a buscar cerrar el pase a la final"

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Jerry Bengtson volvió a la senda del gol y sumó una asistencia más para que los leones lograran el triunfo 3-2 sobre los catedráticos.

Las triangulares del torneo Clausura de la Liga Nacional está llegando a su etapa final, donde el Olimpia venció a Real España y se pone a un duelo de poder sellar el pase a la final.

"Estábamos en casa, con nuestra gente y teníamos que sumar de a tres. La verdad que contentos con el grupo, el apoyo de la afición que es importante. Ahora todo depende de nosotros y vamos a ir a San Pedro Sula a buscar los tres puntos".

El avestruz destacó que: "Los goles a los delanteros nos dan confianza y contento con Yustin porque le salió el gol y es importante que lleguen los goles en estos momentos y esperamos que sean muchos más para aportarle al equipo".

Pese a la presión que estaban viendo los delanteros de Olimpia por la falta de gol en la presente temporada del Clausura.

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"Hay que trabajar en los momentos difíciles, hay que seguir trabajando en los momentos difíciles, ya estamos grandes y sabemos de la presión. Hay que estar preparados para los momentos que le toque a uno".

Ahora, Olimpia se enfrentará a Marathón en un duelo clave en las aspiraciones de poder sellar el boleto a la fiesta grande.

"Es un rival difícil, con buenos jugadores, es un clásico y hay que trabajar bien para realizar un excelente partido, vamos a ir a buscar los tres puntos y cerrar el pase a la final".

Bengtson en muy claro en su análisis de cara a la importancia de este compromiso. "Sabemos que ganando el partido sellamos el pase a la final".



Y cerró la entrevista en zona mixta con lo duro que la otra serie de las triangulares. "Está difícil, muy cerrada, pero vamos a ver quien es el que pasa".