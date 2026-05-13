Devron García choca con Menjívar, pero responde: "Siempre van en contra nuestra"

Edrick tuvo un curioso momento con <b>Devron García</b> y <b>Jeaustin Campos</b> en plena entrevista, justo cuando era preguntado por el tema arbitral, del cual aseguró no le gusta hablar; sin embargo, dejó una frase que traerá cola: "Todas las jugadas divididas siempre van en contra nuestra".<b>Entrevista a Edrick Menjívar: "Sabíamos que teníamos que ganar para depender de nosotros mismos"</b><b>¿Cómo analizas la victoria que los deja a un paso de la Gran Final?</b>"Sabíamos que teníamos que ganar para depender de nosotros mismos; aprovechamos nuestra localía. El partido estaba resuelto con el 3-0, pero un error los mete a ellos. Sin embargo, el equipo estuvo bien en todo momento. Sí sufrimos al final por los pelotazos que le enviaban a Eddie, pero al final lo sacamos".<b>¿Se ve diferente ya dependiendo de ustedes?</b>"Sí, claro. Sabíamos que ellos tienen la ventaja del 'punto invisible'. Teníamos que ganar porque veníamos de una derrota dura en San Pedro Sula".<b>Se quejaba Eduardo Espinel porque hay decisiones que siempre van en contra de ustedes, como la roja que no se le sacó a Devron García, siendo último hombre contra Jorge Benguché. ¿Se sienten perjudicados?</b><i>Ante la pregunta, Edrick Menjívar, previo a dar la respuesta, fue interrumpido por el mismísimo Devron García, quien lo saludó y le dio su camisa. Han sido compañeros de selección y por eso el gesto queda en anécdota, porque el guardameta no se guardó nada a la hora de decir lo que piensa:</i>"Del arbitraje no me gusta hablar. Obviamente, todas las jugadas divididas siempre van en contra nuestra; es parte del fútbol y de las cosas a las que hay que ganarles también, y hoy lo hicimos".