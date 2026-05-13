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Revelado: Romario Da Silva espera por su operación, ¿cuánto tiempo estará fuera?

El atacante brasileño ha conmocionado al mundo tras sufrir una de las peores lesiones en el fútbol de Honduras.

Revelado: Romario Da Silva espera por su operación, ¿cuánto tiempo estará fuera?

Romario Da Silva aún no ha sido operado ya que le tienen que limpiar el hueso.
13 de mayo de 2026 a las 11:51

Romario Da Silva sufrió una de las lesiones más feas que se han visto en la Liga Nacional de Honduras por la forma en cómo se proyectaron las imágenes. De iniciose esperaba lo peor, pero Motagua ha confiado mediante un comunicado los pormenores de su lesión.

En el escrito, la institución azul confirmó que el brasileño "sufrió una luxofractura en su tobillo izquierdo". El extremo de los azules fue retirado en camilla en el segundo tiempo del encuentro y trasladado de inmediato a un centro asistencial.

Este miércoles por la mañana el futbolista recibió una limpieza en el tobillo, ya que todavía tenía restos de grama en el hueso. El viernes se realizará otro proceso de limpieza y, si no se encuentra sucio en la parte afectada, se estaría programando la cirugía para el domingo 17 de mayo.

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Motagua hizo énfasis que "la cirugía busca reparar la cápsula, el ligamento deltoideo y fijar el peroné con placas y tornillos". Y respecto al tiempo, que no quiso especificar el club, se conoce de antemano que este tipo de lesiones requiere entre 4 y 6 meses de recuperación.

Romario Da Silva había jugado, con el juego contra los olanchanos, 23 partidos en el torneo con el Motagua y había anotado tres goles. Llegó procedente del Xelajú de Guatemala, donde destacó en torneos de Concacaf. Fue pedido por Javier López ya que ambos coincidieron en el Antigua GFC.

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Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.

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