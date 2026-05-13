Olimpia olvida la rivalidad con Motagua y muestra su lado humano con Romario

Luego de la dura lesión que sufrió el jugador de Motagua , el Olimpia no dejó pasar por alto la situación y aprovechó para mostrar su lado más humano.

La rivalidad de los clásicos Olimpia vs Motagua se queda en la cancha; así lo demuestra el equipo merengue tras lo sucedido con el futbolista Romario da Silva.

Mediante sus redes sociales, los leones mandaron un mensaje de solidaridad por el colega de profesión, quien sufrió un luxofractura en su tobillo izquierdo.



"Momentos como estos, trascienden los colores. La familia olimpista expresa su solidaridad y sus mejores deseos al delantero motagüense Romario Da Silva para una exitosa recuperación. ¡Mucha fuerza, Romario!", cita el comunicado.

El futbolista se mantiene en observación médica y se espera que el próximo domingo sea sometido a la respectiva operación.

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Romario venía siendo pieza clave en el equipo de Javier López y esta lesión lo aleja de las canchas durante la presente y la próxima temporada de la Liga Nacional.