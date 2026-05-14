Polémicas y clasificación: Marathón vs Olimpia, con muchos ingredientes

El Monstruo Verde encendió el ambiente desde antes del partido al asegurar que el técnico argentino Pablo Lavallén estará en el banquillo pese a los cuatro juegos de sanción impuestos por la Comisión Nacional de Disciplina.

Además, el club lanzó un fuerte comunicado cuestionando la decisión y el manejo del ente disciplinario. Hay muchos detalles que rodean este encuentro y el arbitraje ya está elegido.



Olimpia llega como líder con 6 puntos en la tabla de posiciones, Marathón tiene 3 unidades y lo mismo cuenta Real España. Al León y la Máquina les quedan solamente un juego y al Monstruo Verde, dos.



INGREDIENTES DEL MARATHÓN VS OLIMPIA



1. Marathón defiende a Pablo Lavallén. El club verdolaga sostiene que el entrenador “no se dirigió a miembros de la Federación de Fútbol de Honduras, de la Liga Nacional, del cuerpo arbitral, de la Comisión Nacional de Disciplina ni de ningún otro ente deportivo del país”.



2. Duro señalamiento a la Comisión de Disciplina. Marathón asegura que “la Comisión Nacional de Disciplina está para aplicar la ley, no para mal interpretarla ni para emitir opiniones subjetivas y personales”, añadiendo que el organismo “se extralimitó en sus funciones”.



3. Advertencia del club verdolaga. El conjunto sampedrano dejó claro que Pablo Lavallén estará en el banquillo pese al castigo de cuatro partidos.



4. Sin conferencias de prensa. Marathón también anunció que su cuerpo técnico no participará en ruedas de prensa posteriores a los encuentros por delante: “Evitaremos formar parte del circo que otros han montado”.



5. Así llega Olimpia. El León suma seis puntos y necesita ganar para clasificar directamente a la gran final. Además, un triunfo olimpista dejaría eliminado al Marathón y también al Real España.



6. La misión del Monstruo Verde. Marathón llega con tres puntos y está obligado a ganar para seguir con vida. Si derrota a Olimpia, eliminará al albo y definirá su pase el lunes en el clásico ante Real España.



7. Qué pasa si empatan. Un empate mantiene con vida a Olimpia dependiendo de lo que ocurra en el clásico sampedrano del lunes. Marathón, en cambio, necesitaría ganar ese partido y mejorar la diferencia de goles del León.



8. Precios de la boletería. Sol este: 200 lempiras Sol sur: 400 lempiras Silla: 500 lempiras, fueron los precios de los boletos para el clásico nacional.



9. Al Morazán. El estadio fue elegido en base al horario nocturno debido que el estadio Yankel Rosenthal no tiene alumbrado eléctrico.



10. Arbitraje elegido. Nelson Salgado fue elegido como el encargado de impartir justicia, acompañado por los líneas José Espinoza y Raúl Valladares, mientras que el cuarto árbitro es Luis Mejía.