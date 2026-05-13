Futbolista de Olimpia sorprende y alza la voz con reclamo:"nos están matando"

Uno de los futbolista en hacerlo público fue Yustin Arboleda , el atacante honduro-colombiano, quien se reencontró con las redes ante los catedráticos y tras el partido, el atacante aprovechó para cuestionar lo que está sucediendo en la Liga Nacional.

La alegría tras la victoria lograda ante el Real España no opacó el malestar que existe en la plantilla de jugadores de Olimpia, quienes ha levantado la voz.

“Estamos haciendo un desgaste bastante fuerte, pareciera excusa, pero nos están matando a los futbolistas, yo creo que no es la manera nosotros somos seres humanos y sentimos también”.

Luego que la Concacaf notificara a las autoridades de la Federación de Fútbol que el torneo debe terminar a más tardar el 24 de mayo, el calendario del torneo Clausura se modificó y se juega cada tres días para lograr el objetivo, pero esto no es visto con buenos ojos por los futbolistas.

“No son las mejores condiciones en nuestra liga para jugar seguido. Al aficionado también se le hace difícil, nos preguntamos porque no llegan muchos aficionados a los estadios y no es posible que la gente cada dos días este sacando dinero para apoyar al equipo”.



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El delantero de los leones aprovechó el momento para mandar un claro mensaje a los dirigentes y así se pueda analizar mejor a la hora de hacer los calendarios y dijo que los clubes finalistas llegarán por el título con mucho desgaste y eso puede afectar en el espectáculo.

“Repito, no es excusa vamos a poner el pecho a las balas y trabajar fuerte, los equipos que lleguen a la final van a jugar prácticamente con seis partidos en 20 días, es inhumano, los que hacen los calendarios deben de revisar bien eso”.

Olimpia tiene su próxima visita en las triangulares ante el Marathón, compromiso que está previsto este viernes a partir de las 8:15 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.