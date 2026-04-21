Arboleda aclara si hay problemas con Espinel y corta tema de forma sorpresa: "No quiero hablar más..."

El colombiano nacionalizado hondureño dejó claro que el grupo ha sabido competir pese a los altibajos y que el cierre será “muy difícil”, con partidos que se definirán por detalles.

Arboleda también se refirió al entorno que rodea al club, cuestionando la percepción sobre el fútbol hondureño y el tratamiento mediático hacia el equipo, al tiempo que defendió el esfuerzo del futbolista profesional y la disciplina que exige la carrera.

Además, habló sobre la importancia de terminar en la cima pese al formato, los retos que implican los próximos compromisos, y puso sobre la mesa temas delicados como la seguridad en los estadios y el uso de la tecnología en el arbitraje FVS. En ese sentido, fue enfático al señalar que, más allá de rumores o críticas, el plantel está enfocado en su objetivo: llegar fuerte a la liguilla y pelear por el título.

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Y no quiso referirse en nada al tema de la Selección de Honduras, puesto que en la eliminatoria al Mundial 2026 fue seleccionado y en el inicio del proceso con el DT José Francisco Molina no fue tomado en cuenta ante Perú y se avecinan más juegos amistosos en junio, el primer confirmado es ante Argentina el 6 de junio.



CONFERENCIA DE YUSTIN ARBOLEDA



Olimpia sufrió, tuvo que pagar las consecuencias de llegar hasta la final del último torneo. ¿Qué esperas de este partido y qué destacarías del rival?

Bien, como tú bien lo dices, creo que tanto Maratón como nosotros sin sin que parezca excusa, creo que fuimos los dos equipos que que terminamos más tarde, lo cual tuvimos menos descanso para para prepararnos, pero bueno, al final creo que hemos hecho frente, quizás con muchos altas y bajas, pero ahí estamos. Sabíamos que ese torneo Clausura, como lo es normalmente, siempre es difícil donde se pierde mucho punto, por ahí no se suma siempre la misma cantidad de puntos que en el Apertura, pero bueno, hace parte del deporte y hay que afrontarlo de la mejor manera.



¿Qué le diría a todas aquellas personas que no confiaban en el equipo para llegar a estas instancias peleando el primer lugar?

Nada, bueno, yo creo que acá no es d responderle a nadie ni decirle nada a nadie, siempre nosotros hemos sido conscientes de lo que somos, de lo que hemos conseguido acá en la institución. Sabemos que tenemos una responsabilidad grande en cada campeonato, en cada partido y como tal la exigencia va a estar. Hay que aceptarla, obviamente lo único que a veces te pone un poco inconforme al grupo porque lo hablamos entre nosotros es que cuando Olimpia gana, cuando Olimpia consigue los resultados el fútbol hondureño no sirve, pero cuando Olimpia por ahí no anda en su mejor momento la liga es buena, todo pareciera que fuera color de rosa, entonces por ahí a veces lo que te te incomoda es eso que menosprecian el valor que el trabajo que uno hace, el esfuerzo que uno hace día a día porque pareciera que fuera fácil ser futbolista no es solamente aparecer el día sábado, domingo, miércoles o jueves en el campo. Detrás de eso hay muchas cosas que la gente no se entera por todo lo que uno como futbolista pasa y no solamente el futbolista Olimpia, es en general porque lastimosamente es lo que nos apasiona. En nuestro trabajo lo amamos, pero también es una una carrera que conlleva a mucha disciplina mientras quizá la gente de la edad de nosotros por ahí a veces está en fiesta, discoteca, nosotros tenemos que estar descansando porque tenemos un compromiso.

Entonces, al día siguiente esa gente que quizás fue a una discoteca, se trasnochó, al otro día se levanta tranquilo, a veces nivel partido, pregunta cómo qué otro equipo perdió, empiezan a criticar, entonces hay que hacer caso omiso a eso, uno tiene que enfocarse en lo de uno, estamos conscientes y sabemos que las críticas siempre van a estar, eso hace parte de nuestro día a día, pero uno tiene que tener la suficiente madurez para saber llevar esa situación.



¿Les motiva realmente quedar en primer lugar sabiendo que eso no genera ningún tipo de ventaja con este formato de la liga?

Al final yo creo que ventaja siempre va a ser terminar en el primer lugar, habrá ventaja para el equipo que lo logre. Obviamente, si bien tú lo mencionas, tenemos dos clásicos y un partido difícil contra Platense. Yo creo que todos los equipos en ese cierre los partidos van a ser muy cerrados, van a ser muy difícil y seguramente son partidos que se van a definir por detalle. Entonces, hay que estar muy concentrados, muy atentos, saber llevar los momentos de los partidos, tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos y bueno, después cuando se terminen los tres partidos pues miraremos en qué posición nos tocó terminar y luego comenzar a afrontar la liguilla que sabemos que es la parte más importante del semestre.



¿Qué te parece el castigo que recibieron de ir a jugar fuera de casa, que tanto puede beneficiar o afectar? Y el tema de la tecnología, ¿Cómo la valoras al término de esta altura?

Yo creo que por ahí a veces hay un verso equivocado, la tecnología obviamente siempre va a ser beneficiosa. Después el ser humano tiene percepciones, pero la tecnología va a estar y se usa mucho en el deporte. Después está el criterio de quien la maneja, analiza, pero al final yo creo que la tecnología vino para ayudarnos. En cuanto al castigo ya está, nosotros no podemos hacer nada como futbolistas, un tema que no nos corresponde a nosotros, lo que si uno a veces dice que tanto el jugador, árbitro, periodista están expuesto en los estadios. Hace dos domingos atrás sucedió el tema en el clásico Olimpia - Motagua. El fin de semana fuimos a jugar a Choloma y un aficionado, no sé quién, se cruza por el medio del campo con un mural en la espalda. Yo no sé si lo alcanzaron a percibir, pero nosotros que estábamos afuera vimos cómo el aficionado va se mete al campo y con esa parte del hombro le da al delantero paraguayo de Choloma ¿Y si no le da con el pecho? Sino que saca un puñal o saca una pistola. O sea, estamos tomando la situación como rebane, como se dice aquí o como joda y es delicado, es serio. No es que uno como jugador no quiera tener contacto con el aficionado, por supuesto que sí, porque uno se debe al aficionado, nosotros al termino el partido en Choloma y había mucha gente afuera y nosotros fuimos, nos tomamos fotos, le firmamos autógrafos a los niños que estaban ahí, todo eso. Pero nosotros también necesitamos seguridad. No puede ser que vaya a jugar el partido más importante del país y nosotros vamos a entrar. No es bien ni para el equipo local ni para el equipo visitante. No puede ser que nosotros vamos a entrar al camerino y lo único que divida a los jugadores de la afición es una valla metálica, cuando con esa misma te pueden herir, te pueden afectar. Entonces, yo creo que es un tema bien delicado, pero bueno, uno lastimosamente no puede hablar mucho porque al final no se toma en cuenta eso, pero bueno, para eso están ustedes como medios también para replicarlo, para que se pueda decir a ver si de pronto ustedes los pueden escuchar.



Algunos creadores de contenido vienen diciendo que usted y Bengtson tenían problemas con Eduardo Espinel y por eso no habían sido tomados en cuenta porque no fueron a New Orleans, ¿Hubo algo o no?​​​

Es lo que yo te digo, lastimosamente es complicada la situación, porque una tampoco yo voy a andar explicándole a la gente por qué juego o no. Ustedes son periodistas, ustedes tienen la posibilidad de venir dos veces al CAR y a veces saben qué jugador está disponible, qué jugador no lo está. Y lo único que yo pienso es que cuando un jugador no está disponible, antes de empezar a decir opiniones, el aficionado lo puede hacer, pero que lo haga un periodista, que lo haga alguien que trabaja en medio es complejo porque es la gente va a escuchar. Si lo hace un fanático lo van a ver los que lo siguen a él en sus redes, probablemente, pero un periodista no porque tiene más más alcance, entonces no es la primera vez que pasa, siempre que que hay una situación que por ahí el equipo no anda bien, siempre hay un rumor de que los jugadores están peleados con el entrenador, que le queremos hacer la cama al entrenador, ahí está el entrenador y le pueden preguntar, incluso creo que se lo han preguntado. Estuve un mes y medio lesionado y yo no tengo por qué andar... El que quiera saber por qué yo no juego, que vaya y le pregunte al entrenador o que vaya y le pregunte al cuerpo médico del club. Así de sencillo que llamen a un directivo del club y le pregunten, porque yo no voy a seguir en ese jueguito de que no juega, de que se lesiona. Lastimosamente en nuestra carrera estamos expuestos, yo me puedo lesionar en un entrenamiento, me puedo lesionar en un partido. Estamos expuestos a eso y lastimosamente es nuestro día a día, es en nuestra vida y no solamente pasa acá en Honduras, pasa a nivel mundial. Entonces, una situación que la verdad que digan es que tengo problema con el profe. Creo que el profe es una persona que siempre está dada a hablar con uno, incluso él se lo dijo la vez pasada si uno quiere hablar con él o preguntarle algo, uno se lo pregunta, él le da su su motivo, de igual forma cuando él quiere saber algo se le acerca a uno porque ya estamos grandes pues uno ya tiene bastante tiempo en esto y uno ya sabe cómo manejar ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que siempre van a ver los rumores, siempre. Sabemos que lastimosamente el que no habla de Olimpia no va a generar nada. Sea para bien o sea para mal, lastimosamente así es. Y hoy día se se se habla más para mal de Olimpia que para bien. Entonces, nosotros eso lo tenemos claro como grupo y tratamos de enfocarnos en lo nuestro y lo que pase afuera, la verdad, hacerle caso omiso a eso.



¿Cómo ve nuestro fútbol, este proceso y también si te ves en esa lista para enfrentar a Argentina?

Hazme otra pregunta, porfa, no quiero hablar. La verdad, bueno, siempre he sido abierto a hablar de tema de país, de cómo podemos ayudar, pero ya está, de mi parte no diré más nada nunca respecto a eso. Si querés me preguntás del partido de mañana, pero de ese tema no quiero hablar más.

¿Qué le ocupa al Olimpia en estos momentos?

Bueno, la verdad que nos ocupa el partido de mañana, creo que sabemos que va a hacer un cierre difícil, bien complejo. Vamos a enfrentar a tres equipos que vienen haciendo las cosas bien, Platense está bien dirigido, que tiene buenos jugadores que están pasando por buen momento, entonces va a ser difícil de ahí los dos clásicos, así que sabemos que como se lo lo hemos dicho entre nosotros en el camerino, vamos a ocupar de todo en esa fase final de campeonato. Como ha sido siempre, acá no se va a salvar ningún jugador solo, acá o nos salvamos todos, nos hundimos todos porque eso es Olimpia, eso es un club, eso es una institución que no depende de uno o dos jugadores, sino de todo el plantel que tiene que estar dispuesto para cuando el cuerpo técnico lo requiera, así que en esa parte nos ocuparemos de eso y estaremos tranquilos sabiendo de que si hacemos las cosas bien, probablemente vamos a conseguir nuestro objetivo, que es lo que al final realmente importa.

Hay jugadores que se han visto departiendo y en vez de utilizar ese tiempo para descansar, no lo hacen ¿Por qué esa displicencia, aparte de que es un vicio, sabemos, pero debería de pesar más el amor a la camiseta y su familia? Y otro lado te escuchamos hablar de la Selección ¿Estás molesto por alguna razón?

No, no, molesto no, para nada, solo que nada, quiero hablar de Olimpia, quiero hablar de nosotros el tema de Selección o de fútbol hondureño, la verdad que son otros los que lo deben hacer. En cuanto a lo que me preguntás de Marathón, yo no soy quién para para juzgar, yo creo que al final cada jugador sabe lo que hace, lo que no hace. Y yo no te puedo decir a ciencia cierta si lo que dicen de que están en discoteca o no están, es cierto, porque así mismo como han dicho que nosotros estamos peleados en el camerino de nosotros. Cuando no ha sido así, yo no puedo decir de que son borrachos los jugadores de los otros equipos. Quizás en mi equipo también hay jugadores que tomen, pero yo no soy quién para decir si eso está bien hecho o está mal hecho, al final cada quien se tiene que hacer responsable de sus actos y cada quien tiene que cuidar su trabajo porque está bien difícil de conseguirlo. Tú me dices que hay fotos, yo realmente no las he visto, entonces no sabría decirte si eso está bien o está mal. Yo me enfoco en Olimpia, yo me enfoco en que nosotros podamos hacer las cosas bien lo que nos corresponde y que al final pues nosotros podamos conseguir nuestro objetivo que al final es lo que realmente nos interesa.



Ayer Pedro Troglio, alguien que fue leyenda por acá, salió en una conferencia después de empatar el partido de Anfield y empezó a decir que el gremio del periodismo éramos mala onda porque pedíamos la cabeza de técnicos, a veces de jugadores. ¿Crees que a veces nos pasamos como prensa nosotros en decir... Yustin ya no está que se vaya a Olimpia o Espinel?

Pedro es alguien histórico aquí. Vi la entrevista anoche y realmente es cierto lo que dice el profe. O sea, yo siempre he dicho a mí como jugador vos me puedes criticar en lo deportivo, me puedes criticar y yo esa crítica veré qué hago. Seguramente de las críticas que vos me hagas o cualquier periodista me haga, seguramente algo bueno puedo sacar o quizá no. Y hasta ahí estamos bien, en lo deportivo podemos criticar. Ahora, no sé por qué hay ciertos periodistas o ciertos sectores de la prensa, no todo, que se creen con la autoridad o el derecho de exigir a un directivo que se tiene que ir el tal jugador, que se tiene que ir tal entrenador, porque nosotros estamos laborando. Ahora, dice, "No, ese jugador se tiene que ir ya. Ese entrenador no sirve. El extranjero se viene a robar el dinero", ¿Por qué? Nosotros nos levantamos todos los días y venimos a trabajar. Nosotros tenemos horarios de trabajo. Otra cosa es si las cosas en lo deportivo no se te dan, bueno, para eso están los directivos y ellos tomarán sus decisiones al finalizar cada temporada, porque al final, ellos son los directivos, no el aficionado, el aficionado sí exige, el aficionado va y apoya a su equipo y eso es válido, pero si toda la cantidad de aficionados y de periodistas que uno ve en las redes sociales pidiendo la cabeza de jugadores, de entrenadores, de directivos, fueran a los estadios apoyar a los equipos, seguramente los equipos tuvieran las condiciones quizá para contratar otro tipo de jugadores que ese aficionado quiere ver o que ese periodista quiere ver. Nosotros no venimos acá a exigir de que tienen que votar. Nosotros podemos decir una opinión. ¿Es buen periodista o es mal periodista? Hasta ahí. Pero nosotros no tenemos ese derecho de exigir boten a este o traigan a este. Las críticas, por supuesto, si yo ando en un mal momento futbolístico y me critican qué voy a hacer, yo tengo que aceptarlo porque la humildad de un ser humano también es aceptar cuando no está bien. Esa es la humildad. Entonces, yo creo que la crítica no es el problema, es la intención de la crítica, ¿Con qué intención se hace? Entonces, yo creo que hasta ahí no creo que haya ningún problema y si Pedro lo dijo, bueno, yo creo que Pedro está bastante grande, como él lo dijo, ya tiene 61 años, no sé cuántos tiene en el fútbol, entonces Por supuesto que incomoda, que todo el tiempo está en Colombia, no, que se tiene que ir, que se tiene que ir, que se tiene que ir. Y la gente realmente no sabe no conoce el trasfondo de lo que pasa entre jugador, institución y club. La gente habla por lo que ve por encima, por lo que ve el día del partido, pero ahí es más la gente no no conoce más nada.