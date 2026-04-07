¡Amistosos de lujo! Selección de Honduras y las tres mundialistas con las que se foguería en próxima fecha FIFA

Medios ecuatorianos han informado en las últimas horas que el equipo de <b>José Francisco Molina</b> tendrá como rival a la <b>Ecuador </b>de Sebastián Beccacece, selección mundialista que promete hacer un buen papel en el certamen.La <b>Argentina</b> de <b>Leo Messi</b>, la actual campeona del mundo, es el rival que más fijo tiene la 'H' para la fecha FIFA de junio 2026, con días entre el 5 y 7 y con sede tentativa en Texas.También existe la posibilidad de que Honduras viaje a New Jersey para disputar un juego ante <b>Marruecos</b>, selección que comparte grupo con <b>Haití, Escocia y Brasil</b>. Este partido podría ser en esa misma sede. Cabe destacar que los marroquíes también fueron ofrecidos a <b>Guatemala</b> para un amistoso.