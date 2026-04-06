Romell Quioto anuncia su retiro de la Selección de Honduras y explota: "Utilizaron mi nombre para hacerme a un costado"

Finalmente, Quioto aseguró que esta nueva etapa estará enfocada en su carrera a nivel de clubes, donde buscará seguir representando de la mejor manera al país. “A partir de ahora seré un aficionado más, alentando y apoyando incondicionalmente a nuestra selección”, concluyó.Con su salida, la Selección de Honduras pierde a otro de sus referentes recientes. El último en hacerlo fue Andy Nájar.<b>EL MENSAJE DE QUIOTO EN REDES SOCIALES</b>Después de una profunda reflexión y de más de 80 partidos con la selección nacional, quiero hacer oficial mi despedida a nivel internacional.Ha sido un camino largo que me ha dejado grandes satisfacciones, principalmente, el representar a mi pais, pero a la vez momentos de dolor.Sé que cometí errores, pero a la vez también sé me trato de forma injusta en ocasiones. Hubieron individuos tratando de mentir y utilizando mi nombre para hacerme a un costado.Este es el momento de dar las gracias a todas las personas que me han acompañado en este camino, especialmente a la afición de Honduras, a mi madre, mi novia, familia y entorno mas cercano.Mi agradecimiento a todos los técnicos, empleados y a los futbolistas con quienes he convivido en cada concentración.Gracias a todos ustedes!Esta nueva etapa de mi vida continuaré enfocado en representar a mi equipo, dando prioridad a mis metas y tratando de representar de la mejor forma al pais.A partir de ahora seré un aficionado más, alentando y apoyando incondicionalmente a nuestra selección