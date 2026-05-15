¿Y Honduras? Keyvan Figueroa viaja a Croacia con Selección de Estados Unidos

Keyvan Figueroa, hijo menor del emblemático defensor Maynor Figueroa, se consolida como una de las promesas más llamativas del fútbol hondureño y norteamericano de su generación. Nacido el 12 de abril de 2011, en Houston, Texas, Estados Unidos, el joven de 15 años creció entre tres países y ya acumula experiencia en una de las ligas más competitivas del mundo: las categorías inferiores del Burnley FC en Inglaterra.

El joven defensor, de 1.84 metros de estatura y tres pasaportes (Honduras, Estados Unidos e Inglaterra), se ha ganado un lugar en la Sub‑18 del Burnley de la Premier League, gracias a su paso por las inferiores del Houston Dynamo en la MLS. Su fichaje con el club de Turf Moor, anunciado a finales de 2025, fue recibido con gran expectación en Honduras, ya que su padre Maynor Figueroa es una figura histórica de la Bicolor Nacional.

Keyvan Figueroa ya se incorporó a la expedición de la selección Sub‑15 de Estados Unidos, que lo ha convocado para una gira en Europa. La delegación norteamericana estará concentrada del 14 al 24 de mayo en Varaždin, Croacia, donde disputará un prestigioso torneo internacional que sirve como banco de pruebas para el futuro del fútbol de las barras y las estrellas. Esta será la primera experiencia de Keyvan con selecciones internacionales, aunque todavía no se considera un compromiso definitivo con Estados Unidos.