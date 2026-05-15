¿Y Honduras? Keyvan Figueroa viaja a Croacia con Selección de Estados Unidos

Keyvan Figueroa, hijo menor del emblemático defensor Maynor Figueroa, se consolida como una de las promesas más llamativas del fútbol hondureño y norteamericano de su generación. Nacido el 12 de abril de 2011, en Houston, Texas, Estados Unidos, el joven de 15 años creció entre tres países y ya acumula experiencia en una de las ligas más competitivas del mundo: las categorías inferiores del Burnley FC en Inglaterra.
El joven defensor, de 1.84 metros de estatura y tres pasaportes (Honduras, Estados Unidos e Inglaterra), se ha ganado un lugar en la Sub‑18 del Burnley de la Premier League, gracias a su paso por las inferiores del Houston Dynamo en la MLS. Su fichaje con el club de Turf Moor, anunciado a finales de 2025, fue recibido con gran expectación en Honduras, ya que su padre Maynor Figueroa es una figura histórica de la Bicolor Nacional.
Keyvan Figueroa ya se incorporó a la expedición de la selección Sub‑15 de Estados Unidos, que lo ha convocado para una gira en Europa. La delegación norteamericana estará concentrada del 14 al 24 de mayo en Varaždin, Croacia, donde disputará un prestigioso torneo internacional que sirve como banco de pruebas para el futuro del fútbol de las barras y las estrellas. Esta será la primera experiencia de Keyvan con selecciones internacionales, aunque todavía no se considera un compromiso definitivo con Estados Unidos.
A nivel de formación, el menor de los Figueroa comenzó su carrera en las academias del Houston Dynamo, donde se destacó por su físico, su manejo de balón y su lectura de juego en el centro de la defensa. Tras brillar en la Major League Soccer Sub‑14, fue observado por el Burnley, que lo integró en sus filas a finales de 2025. En pocos meses, pasó de la Sub‑15 a vestir la camiseta de la Sub‑18 del club inglés, lo que evidencia un crecimiento acelerado y un futuro auspicioso.
¿Y HONDURAS?
Aunque la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) también cuenta con él en sus planes de largo plazo, Keyvan mantiene su opción abierta para representar a Honduras, Estados Unidos o Inglaterra a nivel profesional, mismas opciones que tenía su hermano Keyrol, pero este tras jugar en las Sub‑17 y Sub‑20 de Estados Unidos, recientemente optó por representar a Honduras, lo que enciende el interés de la FFH sobre el camino que pueda tomar Keyvan en el futuro.
“Croacia: rumbo a su primera experiencia en selecciones, te veo allí mi campeón, Keyvan Figueroa”, escribió con orgullo Sandra Norales, madre y representante del futbolista, en sus redes sociales tras la convocatoria.
Con apenas 15 años, Keyvan Figueroa ya vive un presente que muchos jugadores solo soñarían: formarse en una potencia europea, debutar en categorías superiores a su edad y dar el salto a una selección Sub‑15 de uno de los países más poderosos del Continente Americano. Su historia entrelaza el acervo futbolístico hondureño, la estructura de la MLS y el rigor del fútbol inglés, convirtiéndolo en un caso único de tres formaciones competitivas que se cruzan en una sola camiseta.