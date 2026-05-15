Real Madrid en vilo: dos gigantes de Europa quieren llevarse a figura tras escándalo

“Con esto no quiero decir ni que Fede Valverde quiera abandonar el Real Madrid ni que el Real Madrid le haya comunicado a Fede Valverde absolutamente nada. Pero sí que el PSG ha dado un paso, ha querido saber qué ha sucedido en el desencuentro que tuvo con Tchouaméni y dejar claro que si en algún momento desea salir del Real Madrid, el PSG le abre la puerta del club", detalla el periodista.