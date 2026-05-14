¡Sorpresa! Figura de Barcelona queda fuera del Mundial 2026 por insólito motivo

Una de las figuras de Barcelona ha sido descartado por su Selección Nacional para jugar la Copa del Mundo 2026 y según los reportes, habría sido por su soberbia.
El Barcelona se acaba de coronar campeón de la Liga Española 2025-2026 con una camada de jóvenes que se han convertido en figuras mundiales y otros con experiencia.
De ese plantel, el club azulgrana aporta una base de al menos 18 futbolistas a las distintas selecciones nacionales para el Mundial 2026, destacando como la columna vertebral de la Selección Española con jugadores clave como Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Dani Olmo.
De esos 18 futbolistas internacionales, uno se ha quedado afuera de la lista de la Copa del Mundo 2026 y ha causado gran revuelo el motivo de su ausencia.
En las últimas horas se confirmó la lista y la joya del Barcelona, Roony Bardghji, no irá al Mundial con Suecia por decisión del seleccionador Graham Potter.
La Selección de Suecia reveló el miércoles la lista definitiva para el Mundial 2026, en la que sí están sus dos principales estrellas, los delanteros Alexander Isak (Liverpool) y Viktor Gyökeres (Arsenal), pero no así Roony Bardghji, del Barça.
El inglés Graham Potter dio a conocer la convocatoria de 26 futbolistas que integrarán el plantel con miras a la cita internacional, que se disputara en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio, y el nombre de Roony Bardghji no apareció.
El exjugador del Copenhague no terminó de seducir al cuerpo técnico de Suecia. Si bien estuvo citado de 2025 a esta parte, en este 2026 no jugó siquiera en los playoffs para clasificar al Mundial. Duro revés para el delantero de 20 años.
La ausencia del blaugrana Roony Bardghji ha causado gran revuelo en Suecia, no fue incluido en la lista del Mundial por lo que se perderá esta cita a pesar de ser uno de los futbolistas con mayor progresión del fútbol sueco.
El diario sueco Aftonbladet ha revelado el motivo de esta decisión. No ha sido por razones deportivas o futbolísticas, sino que el motivo es otro muy diferente y que no habla muy bien de Roony.
Según explica este diario, el delantero del Barça habría quedado fuera de la convocatoria debido a su "mala actitud" en la última concentración con la selección sueca.
En Suecia dejan claro que la ausencia de Roony Bardghji viene motivada por un incidente que se produjo tras la clasificación del equipo en la repesca ante Polonia.
En aquel encuentro, Potter le dejó en el banquillo y sin minutos, por lo que el futbolista del Barça se enfadó y lo demostró en los momentos posteriores al encuentro, dónde protagonizó una escena que no gustó nada a sus compañeros y al cuerpo técnico.
Según Aftonbladet, Graham Potter se habría enfadado mucho con Roony después de su comportamiento en los partidos contra Polonia y Ucrania, en los cuales Suecia consiguió la clasificación para el Mundial. El delantero blaugrana no celebró ninguna de las dos victorias, ya que se quedó en el banquillo y no jugó ni un minuto.
Roony no compartió la alegría de sus compañeros por lograr la hazaña de clasificarse para el Mundial y esto no habría gustado nada a Graham Potter. De hecho, Aftonbladet explica que en la cena de celebración, el delantero del Barça se mostró visiblemente enfadado. Después de esto, el seleccionador de Suecia habría tomado la decisión de dejarlo fuera del Mundial.
Los técnicos y directivos de la Federación de Suecia quedaron muy decepcionados con la postura que mantuvo el futbolista durante la celebración posterior: "Fue muy extraño que casi se quedara sentado, de mal humor, cuando ya habíamos clasificado para el Mundial. No le benefició en absoluto".
El enfado del futbolista sentó muy mal a la mayoría de jugadores al considerar que Bardghji se creía superior a ellos con tan solo 20 años. Muchos jugadores le afearon su comportamiento y los técnicos entendieron que lo mejor sería no llevarle al Mundial para no enturbiar la convivencia: "También se trata de que seamos 26 jugadores que nos vamos de viaje, de cómo gestionar el tiempo que pasamos separados, de cómo nos comportamos y de los diferentes perfiles que tenemos según la edad y la experiencia. Adoro a esos dos chicos. Les esperan carreras muy prometedoras", aseguró una fuente de la Federación.
Bardghji también se habría quejado a nivel interno de su falta de minutos en la selección y habría pedido explicaciones. Mientras sus compañeros en su totalidad estuvieron celebrando el triunfo con una cena y fiesta, el blaugrana decidió quedarse aislado y apartado en unas imágenes que no sentaron nada bien internamente.