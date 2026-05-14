¡Sorpresa! Figura de Barcelona queda fuera del Mundial 2026 por insólito motivo

El enfado del futbolista sentó muy mal a la mayoría de jugadores al considerar que Bardghji se creía superior a ellos con tan solo 20 años. Muchos jugadores le afearon su comportamiento y los técnicos entendieron que lo mejor sería no llevarle al Mundial para no enturbiar la convivencia: "También se trata de que seamos 26 jugadores que nos vamos de viaje, de cómo gestionar el tiempo que pasamos separados, de cómo nos comportamos y de los diferentes perfiles que tenemos según la edad y la experiencia. Adoro a esos dos chicos. Les esperan carreras muy prometedoras", aseguró una fuente de la Federación.