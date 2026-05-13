¡Sorpresa! Selección de Concacaf le roba a Honduras al joven Keyvan Figueroa

Promesa

El espigado defensor del Burnley Sub-18 fue llamado por el equipo de las barras y las estrellas para una gira amistosa por Varazdin, Croacia, del 14 al 24 de mayo. Los encuentros serán ante Corea del Sur, Suiza y Portugal.

Estados Unidos sigue empeñado con los hermanos Figueroa, primero con Keyrol , quien fue citado a varias concentraciones y hasta al mundial Sub-17 en Indonesia 2023. Ahora la mira de los norteamericanos está sobre Keyvan, el hijo menor del excapitán de la Selección de Honduras.

Son 22 futbolistas los que aparecieron en esa lista donde la prioridad es darle seguimiento a los jóvenes talentos que están por integrar el cambio generacional para las competencias Sub-17.

Keyvan tiene mucho potencial por las características que posee y su crecimiento futbolístico está marchando con buen ritmo. En octubre fue anunciado para las filiales del Burnley FC y semanas después tuvo su debut.

Esta noticia pareciera que fuera una especie de respuesta de Estados Unidos tras que Honduras anunció que Keyrol Figueroa, su hermano decidió vestir la camisa de cinco estrellas.



¿Qué pasará con Honduras?



El director deportivo de la H, Francis Hernández, y el entrenador Francisco Molina visitaron a mitad de abril a los dos futbolistas y le expusieron el proyecto que tienen con ellos para la Selección.

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“Se habló también (Keyvan), claro. Es un chico que tiene un potencial muy importante, creemos también que podría representar a la Selección de Honduras en su momento, pero todo tiene su proceso, no vamos a forzar nada. Repito, no vamos a convencer a nadie porque nosotros solo podemos presentar el proyecto y que crean en él”, le manifestó Hernández a Diario Diez.

Cabe señalar que, esta es la primera convocatoria de Keyvan a nivel de selecciones y no significa que el jugador se haya decidido por Estados Unidos, ya que es un caso similar al de su hermano.