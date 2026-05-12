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Arriaga los saca del descenso: así va la tabla de LaLiga tras triunfo de Levante

Cinco equipo con los mismos puntos: así marcha el descenso de LaLiga de España tras el triunfo del Levante, donde Kervin Arriaga anotó y asisitó.

  • Arriaga los saca del descenso: así va la tabla de LaLiga tras triunfo de Levante

    Cinco equipo con los mismos puntos: así marcha el descenso de LaLiga de España.

     Johan Raudales
2026-05-12

El Levante de Kervin Arriaga alimentó este martes su sueño de permanecer en LaLiga tras firmar otra remontada en Balaídos, donde castigó a un Celta (2-3) que se dejó sus opciones de pelear por un billete para la Liga de Campeones con una pobre actuación ante otro equipo de la zona baja.

El hondureño anotó un golazo para poner el empate 1-1 y también asistitó en el triunfo más importante de la temporada para el equipo gallego.

Kervin Arriaga pone de pie a todo Levante con un golazo de larga distancia

El Levante es el tercer equipo, tras Alavés y Oviedo, que llega a Vigo en puestos de descenso y acaba sumando la victoria ante los de Giráldez.

Las estadísticas de Kervin Arriaga tras el juego ante Celta, vía Sofascore.

Las estadísticas de Kervin Arriaga tras el juego ante Celta, vía Sofascore.

Con este triunfo, el equipo del catracho con una nota de 7.6 vía Sofascore en el juego ante Celta, salió de puestos del descenso gracias a la diferencia de goles que tienen. Lo curioso y lo más hermoso de este tema del descenso en España es que hay cinco equipos con la misma cantidad de puntos, entre ellos el Levante.

Elche queda en el puesto 14°, Mallorca en el 15°, Levante en 16°, Espanyol en 17°, Girona en 18°. Todos ellos con la misma cantidad de puntos. Sin embargo, Mallorca y Espanyol tiene un partido menos, al igual que el Alavés que está en el puesto 19 con 37 puntos.

Levante tiene una final el próximo fin de semana cuando reciba al Mallorca, ambos equipos llegarán necesitados de sumar y posiblemente de asegurar su permanencia.

Actual campeón de Europa cerca de descender de la Premier a falta de dos fechas

TABLA DE POSICIONES DE LALIGA DE ESPAÑA

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Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
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