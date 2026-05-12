Arriaga los saca del descenso: así va la tabla de LaLiga tras triunfo de Levante

El hondureño anotó un golazo para poner el empate 1-1 y también asistitó en el triunfo más importante de la temporada para el equipo gallego.

El Levante de Kervin Arriaga alimentó este martes su sueño de permanecer en LaLiga tras firmar otra remontada en Balaídos, donde castigó a un Celta (2-3) que se dejó sus opciones de pelear por un billete para la Liga de Campeones con una pobre actuación ante otro equipo de la zona baja.

El Levante es el tercer equipo, tras Alavés y Oviedo, que llega a Vigo en puestos de descenso y acaba sumando la victoria ante los de Giráldez.

Con este triunfo, el equipo del catracho con una nota de 7.6 vía Sofascore en el juego ante Celta, salió de puestos del descenso gracias a la diferencia de goles que tienen. Lo curioso y lo más hermoso de este tema del descenso en España es que hay cinco equipos con la misma cantidad de puntos, entre ellos el Levante.

Elche queda en el puesto 14°, Mallorca en el 15°, Levante en 16°, Espanyol en 17°, Girona en 18°. Todos ellos con la misma cantidad de puntos. Sin embargo, Mallorca y Espanyol tiene un partido menos, al igual que el Alavés que está en el puesto 19 con 37 puntos.

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Levante tiene una final el próximo fin de semana cuando reciba al Mallorca, ambos equipos llegarán necesitados de sumar y posiblemente de asegurar su permanencia.