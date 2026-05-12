¡Marcelo Pereira le dice adiós al Cartaginés y tendrá nuevo equipo!

El defensor central hondureño Marcelo Pereira no renovó su contrato con el Cartaginés de Costa Rica, y su salida ha sido confirmada por el club brumoso. A sus 30 años, el zaguero de sólida reputación pone fin a una etapa de año y medio en el equipo tico, donde se ganó el respeto de la afición con su garra y liderazgo en el fondo.

Pereira queda ahora como agente libre, listo para escuchar ofertas en un mercado que lo valora. Su salida del Cartaginés abre un abanico de posibilidades, tanto en el fútbol costarricense como en su país natal, donde su nombre ya suena.

En Costa Rica, el catracho no pasa desapercibido. Un par de clubes ticos han mostrado interés concreto por sus servicios, atraídos por la buena impresión que dejó en los azules. Su juego aguerrido y su capacidad para leer el partido lo convierten en un fichaje apetecible para cualquier defensa.