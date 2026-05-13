Keyrol y el peso de ser un 'Figueroa': El perfil del nuevo delantero de Honduras

El nombre de Keyrol Figueroa vuelve a acaparar los titulares de los medios de comunicación luego de anunciar que se decidía por la Selección de Honduras. El futbolista del Liverpool FC de Inglaterra, de apenas 19 años, recibió la visita de Francis Hernández, este le comentó el proyecto que tenía con las selecciones y le sedujo. Nacido el 31 de agosto de 2006, Keyrol Figueroa es hijo del histórico defensor hondureño Maynor Figueroa, ex capitán de la Selección Nacional y figura del Wigan Athletic y del propio Hull City en su momento. Es el futbolista con más juegos internacionales en el elenco catracho. A pesar de su vínculo directo con el fútbol nacional ya que además nació en Tegucigalpa, Keyrol creció en territorio estadounidense, donde inició su formación futbolística y adoptó una identidad deportiva más cercana al sistema norteamericano.

Figueroa Norales desde temprana edad mostró un talento innato para el gol, lo que le permitió ser reclutado por las divisiones inferiores del Liverpool, uno de los clubes más prestigiosos del mundo, pero comenzó a formarse en el FC Dallas, donde coincidió con Nairoby Vargas. En las categorías juveniles del Liverpool, Figueroa ha destacado como un delantero potente, rápido y con un olfato goleador notable. Ha sido uno de los principales anotadores de las Sub-18 y Sub 21, todo ese rendimiento llamó la atención del cuerpo técnico de Jürgen Klopp y ahora del nuevo entrenador Arne Slot. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La parte más polémica de su carrera surgió en 2023, cuando Keyrol optó por representar a la selección de Estados Unidos en lugar de Honduras, a pesar de ser elegible para ambos países. Esta decisión generó un fuerte debate entre aficionados y periodistas hondureños, quienes esperaban verlo vestir la camiseta de la “H”. Sin embargo, años después ha tomado la determinación de ponerse la camiseta nacional y marcar su propio camino. Con Estados Unidos, Figueroa tuvo un papel destacado. Participó en el Mundial Sub-17 de la FIFA en 2023 y fue una de las figuras del combinado norteamericano, aportando goles y liderazgo dentro del campo. Su actuación confirmó su potencial internacional y lo consolidó como uno de los jóvenes más prometedores del continente, lo que reforzó la decisión del Liverpool de mantenerlo bajo observación para su eventual debut profesional.

De hecho, Keyrol Figueroa ya fue convocado al primer equipo del Liverpool, en un partido de octavos de final de la Carabao Cup, pero todavía no ha logrado debutar con la primera plantilla de los ingleses.

GOLES Y DEBUT CON HONDURAS