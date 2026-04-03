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Madre de Keyrol Figueroa se pronuncia sobre el futuro del jugador: "Podrían venir grandes noticias"

El juvenil hondureño que milita en el Liverpool podría vestir la camisa de la H de cara a las eliminatorias de 2030.

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2026-04-03

No es ningún secreto que Keyrol Figueroa se ha convertido en uno de los objetivos de Francis Hernández para el nuevo proyecto de la Selección de Honduras en su proceso de 2030.

Después del debut José Francisco Molina al frente de la Bicolor con un empate 2-2 ante Perú, donde destacó la incorporación de varios jóvenes, pero con la apertura de nuevos prospectos con gran potencial.

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Uno de los nombres que suena fuertemente es el de Keyrol Figueroa, hijo de Maynor y Sandra Norales, un juvenil con gran potencial y preparación de alto nivel con el Liverpool de Inglaterra.

A través de su cuenta de X, Sandra Norales, madre del jugador, anunció el regreso de Keyrol Figueroa a las canchas tras dos meses ausente producto de una lesión muscular.

“De regreso Keyrol Figueroa, después de una lesión de dos meses de trabajo, decisiones, cambios y podrían venir grandes noticias”, escribió Norales

Madre de Keyrol Figueroa se pronuncia sobre el futuro del jugador: Podrían venir grandes noticias

Sandra Norales, la madre del juvenil abre enciende la posibilidad que su hijo se incorpore a la H. Además, se refiere al futuro actual de su contrato con el Liverpool que vence en junio de 2026.

REUNIÓN CLAVE PARA LA H

Cabe recordar que desde antes de la llegada de Francis Hernández a la dirección deportiva de Honduras, el nombre de Keyrol Figueroa sonó mucho, pero ahora podría ser una realidad.

Tras el amistoso ante Perú, Francis Hernández y Francisco Molina no retornaron a Honduras, su objetivo es claro, una gira por Europa para conversar con los talentos que podrían fortalecer el proceso de 2030.

No cabe duda que el primer nombre en la lista es el de Keyrol Figueroa, un atacante con una gran cuota goleadora y un extraordinario futuro, lo que sería de buen aporte para Honduras.

En los próximos días podremos conocer avances de la gira que realizan el cuerpo técnico y director deportivo de la selección de Honduras por Europa.

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