Madre de Keyrol Figueroa se pronuncia sobre el futuro del jugador: "Podrían venir grandes noticias"

Sandra Norales, la madre del juvenil abre enciende la posibilidad que su hijo se incorpore a la H. Además, se refiere al futuro actual de su contrato con el Liverpool que vence en junio de 2026.<b>REUNIÓN CLAVE PARA LA H</b>Cabe recordar que desde antes de la llegada de Francis Hernández a la dirección deportiva de Honduras, el nombre de Keyrol Figueroa sonó mucho, pero ahora podría ser una realidad.Tras el amistoso ante Perú, Francis Hernández y Francisco Molina no retornaron a Honduras, su objetivo es claro, una gira por Europa para conversar con los talentos que podrían fortalecer el proceso de 2030.No cabe duda que el primer nombre en la lista es el de Keyrol Figueroa, un atacante con una gran cuota goleadora y un extraordinario futuro, lo que sería de buen aporte para Honduras. En los próximos días podremos conocer avances de la gira que realizan el cuerpo técnico y director deportivo de la selección de Honduras por Europa.