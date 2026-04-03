Madre de Keyrol Figueroa se pronuncia sobre el futuro del jugador: "Podrían venir grandes noticias"

No es ningún secreto que Keyrol Figueroa se ha convertido en uno de los objetivos de Francis Hernández para el nuevo proyecto de la Selección de Honduras en su proceso de 2030. Después del debut José Francisco Molina al frente de la Bicolor con un empate 2-2 ante Perú, donde destacó la incorporación de varios jóvenes, pero con la apertura de nuevos prospectos con gran potencial.

Uno de los nombres que suena fuertemente es el de Keyrol Figueroa, hijo de Maynor y Sandra Norales, un juvenil con gran potencial y preparación de alto nivel con el Liverpool de Inglaterra. A través de su cuenta de X, Sandra Norales, madre del jugador, anunció el regreso de Keyrol Figueroa a las canchas tras dos meses ausente producto de una lesión muscular. “De regreso Keyrol Figueroa, después de una lesión de dos meses de trabajo, decisiones, cambios y podrían venir grandes noticias”, escribió Norales No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE