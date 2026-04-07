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La historia desconocida de Leonardo Posadas: hijo de beisbolista cubano que emigró a Alemania

Leonardo Posadas nunca recibió un llamado de Cuba y ahora se debe a Honduras.

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2026-04-07

Mucho eco ha hecho en Cuba el que Leonardo García Posadas haya aparecido en el banquillo de suplentes de la Selección de Honduras para el amistoso contra Perú, pero todo tiene una explicación del porqué en suelo cubano hablan del zaguero de 21 años nacido en Alemania.

Pues resulta que es hijo del expelotero cubano Jorge García Solano, una historia no contada por nadie ya que hasta ahora la figura del padre de mantenía en el anonimato, solamente se sabía que la mamá era hondureña. Fue el medio 14ymedio que habló de este detalle.

Leonardo Posadas García nació en Hamburgo en 2005. Su progenitora, proveniente de San Pedro Sula, le facilitó elegir la ciudadanía hondureña y, por ende, defender al nación centroamericana en competencias globales, una decisión que también tomó al desligarse de Alemania.

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"Su padre, Jorge García Solano, tuvo una larga trayectoria en el béisbol cubano. El jardinero jugó 13 temporadas, primero con Metropolitanos en Series Nacionales y también con La Habana en Selectivas. En 2.442 turnos oficiales al bate dejó promedio de .293, conectó 43 jonrones y remolcó 346 carreras. También integró en algunas ocasiones el Equipo Cuba. Con los años, terminó estableciéndose en Alemania", describe el medio al papá de Leonardo.

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Respecto al futbolista, hacen énfasis que del 2023 a 2025 militó en el Borussia Dortmund, una de las academias más prestigiosas de Alemania. En su debut temporada ganó rodaje con el grupo sub-19, pero en la posterior escasearon las chances en el filial, lo que motivó su vuelta al Hamburgo a mitad de la temporada 2024-2025. Previo a su paso por el Dortmund, captó la atención del Bayern de Múnich y de diversos equipos ingleses. Adicionalmente, representó a Alemania en selecciones juveniles.

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Redacción web
Redacción Diez

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Leonardo Posadas
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