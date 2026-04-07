La historia desconocida de Leonardo Posadas: hijo de beisbolista cubano que emigró a Alemania

Mucho eco ha hecho en Cuba el que Leonardo García Posadas haya aparecido en el banquillo de suplentes de la Selección de Honduras para el amistoso contra Perú, pero todo tiene una explicación del porqué en suelo cubano hablan del zaguero de 21 años nacido en Alemania.

Pues resulta que es hijo del expelotero cubano Jorge García Solano, una historia no contada por nadie ya que hasta ahora la figura del padre de mantenía en el anonimato, solamente se sabía que la mamá era hondureña. Fue el medio 14ymedio que habló de este detalle.

Leonardo Posadas García nació en Hamburgo en 2005. Su progenitora, proveniente de San Pedro Sula, le facilitó elegir la ciudadanía hondureña y, por ende, defender al nación centroamericana en competencias globales, una decisión que también tomó al desligarse de Alemania.