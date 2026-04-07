La historia desconocida de Leonardo Posadas: hijo de beisbolista cubano que emigró a Alemania

Respecto al futbolista, hacen énfasis que del 2023 a 2025 militó en el <b>Borussia Dortmund</b>, una de las academias más prestigiosas de Alemania. En su debut temporada ganó rodaje con el grupo sub-19, pero en la posterior escasearon las chances en el filial, lo que motivó su vuelta al <b>Hamburgo </b>a mitad de la temporada 2024-2025. Previo a su paso por el <b>Dortmund</b>, captó la atención del<b> Bayern de Múnich</b> y de diversos equipos ingleses. Adicionalmente, representó a Alemania en selecciones juveniles.