Olimpia acaba con los rumores y define dónde jugará ante Marathón: así se disputará la jornada 20 del Clausura 2026

La emoción del fútbol hondureño entra en su etapa decisiva con la disputa de la jornada 20 del Torneo <b>Clausura 2025-2026 </b>de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>, una fecha clave que se jugará a mitad de semana y que marcará el rumbo de los equipos en la pelea por clasificar a las triangulares, así como en la lucha por evitar el descenso.La actividad comenzará el miércoles 22 de abril en el Estadio Municipal Ceibeño, donde <b>Victoria </b>recibirá a <b>Juticalpa FC </b>desde las 3:00 de la tarde. El conjunto ceibeño buscará sumar tres puntos vitales en su lucha por la permanencia. En el duelo de la primera vuelta, los olanchanos se impusieron 1-0 en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas.