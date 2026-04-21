Olimpia acaba con los rumores y define dónde jugará ante Marathón: así se disputará la jornada 20 del Clausura 2026

La emoción del fútbol hondureño entra en su etapa decisiva con la disputa de la jornada 20 del Torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras, una fecha clave que se jugará a mitad de semana y que marcará el rumbo de los equipos en la pelea por clasificar a las triangulares, así como en la lucha por evitar el descenso. La actividad comenzará el miércoles 22 de abril en el Estadio Municipal Ceibeño, donde Victoria recibirá a Juticalpa FC desde las 3:00 de la tarde. El conjunto ceibeño buscará sumar tres puntos vitales en su lucha por la permanencia. En el duelo de la primera vuelta, los olanchanos se impusieron 1-0 en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Más tarde, la acción se trasladará al Estadio Francisco Morazán, donde Real España se enfrentará a Platense a partir de las 5:15 de la tarde. Ambos equipos llegan con la intención de romper la paridad en la serie, luego de empatar 2-2 en la primera vuelta en un vibrante encuentro. El plato fuerte del miércoles será el clásico nacional entre Olimpia y Marathón, que se disputará a las 7:30 de la noche en el Carlos Miranda de Comayagua. Este compromiso generó gran expectativa, especialmente porque los albos tuvieron que buscar una sede alterna tras el castigo recibido. El Rey de Copas llega con sed de revancha, luego de haber caído 2-1 ante los verdolagas en el Yankel Rosenthal en la primera vuelta y con la obligación de ganar para mantenerse en los primeros puestos de la tabla. La jornada continuará el jueves 23 de abril con otro duelo interesante. En el Emilio Williams, Lobos UPNFM recibirá a Génesis PN desde las 5:15 de la tarde. Este enfrentamiento tiene tintes de revancha para los de casa, ya que en el último partido cayeron 0-2. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El cierre de la jornada 20 será en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, donde Olancho FC se medirá ante Motagua a las 7:30 de la noche. En el duelo anterior, ambos equipos igualaron 1-1 en el Nacional Chelato Uclés, por lo que buscarán inclinar la balanza en este nuevo enfrentamiento.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 20 DEL CLAUSURA 2026