Troglio explota contra periodistas tras nueva derrota de Banfield: “No soy ningún pend... a mis 61 años”

El entrenador comenzó con un análisis futbolístico, aunque rápidamente dejó en claro su postura frente a los cuestionamientos: “el rendimiento en los puntos fue mejorado”, y remarcó que existe una mirada distorsionada sobre su gestión: “la deuda pendiente en este campeonato... pero nadie dice que el año pasado hicimos muchos puntos, siempre te matan por los puntos que hicimos ahora”, empezó diciendo en conferencia Troglio.

El empate sin goles entre Banfield e Independiente Rivadavia ha dejado al equipo de Pedro Troglio en problemas para clasificarse a liguilla. En conferencia de prensa, ex DT del Olimpia, explotó contra quienes han pedido su salida del club.

Troglio también comparó el desempeño del equipo en distintas condiciones

“De visitante hicimos casi los mismos puntos que de local”, aunque reconoció irregularidades: “mejoramos de local y empeoramos de visitante, tenemos que tratar de mejorar”.

Su discurso se trasladó hacia las críticas externas.

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"Estoy molesto con muchos de ustedes que han pedido mi cabeza, y eso es muy mala gente”.

Cuestionó el rol de algunos periodistas

“Uno puede criticar y opinar de fútbol, pero no pedir el trabajo de alguien. Yo no vengo acá y digo ‘echen a uno de estos que hacen cualquier pregunta. Soy respetuoso desde el primer día, y he estado operando de una manera incómoda para mí y no me lo merezco”.

El DT dejó claro que no piensa dar un paso al costado

“No soy ningún pendejo, tengo 61 años, vengo todos los días a laburar y a meterle como loco”, y apuntó contra quienes lo critican sin dar la cara: “muchos ni siquiera están acá y ni son hinchas de Banfield”.