Troglio explota contra periodistas tras nueva derrota de Banfield: “No soy ningún pend... a mis 61 años”

El empate sin goles entre Banfield e Independiente Rivadavia ha dejado al equipo de Pedro Troglio en problemas para clasificarse a liguilla. En conferencia de prensa, ex DT del Olimpia, explotó contra quienes han pedido su salida del club.El entrenador comenzó con un análisis futbolístico, aunque rápidamente dejó en claro su postura frente a los cuestionamientos: “el rendimiento en los puntos fue mejorado”, y remarcó que existe una mirada distorsionada sobre su gestión: “la deuda pendiente en este campeonato... pero nadie dice que el año pasado hicimos muchos puntos, siempre te matan por los puntos que hicimos ahora”, empezó diciendo en conferencia Troglio.