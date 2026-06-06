Mbappé señala a quién desea enfrentar en el Mundial... ¡y su dardo al Barça!

También aprovechó para aclarar que el Barcelona es un muy club importante en la historia, pero que no se compara con el equiopo blanco. Por otro lado, revela por qué no volvió a ver la final del Mundial-2018 que perdió contra Argentina en Qatar.

Kylian Mbappé concedió una entrevista comercial con Sorare en la que analizó la temporada que hizo con el Real Madrid y abordó distintos temas de actualidad, además de sus inicios como jugador en el fútbol francés.

Inicios en Mónaco

"De aquella época me falta el anonimato. También la atmósfera familiar que había en el club. Fue algo que caracterizaba y todavía caracteriza a Mónaco. Es un gran club, pero es un club muy familiar".

Salto en su carrera

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"Creo que fue con el Mónaco cuando jugamos contra el Manchester City, porque fue mi primera gran actuación. Fue mi introducción a los partidos grandes de Europa. Hubo un antes y un después de ese partido porque luego me convertí en titular, en internacional y después todo salió rápido".

Jugador con el que más aprendió

"Creo que fue Falcao porque yo era atacante, y él es alguien que siempre me ha integrado bien, me ha hecho espacio. Para un atacante, comenzar con este tipo de perfil es todo beneficio, porque era alguien que quería transmitir y yo tenía las orejas abiertas".

Capitán de Francia

"Si me preguntas como jugador, pienso en Lloris porque fue el único capitán que tuve. Si me preguntas como niño, pienso en Zidane. La Copa del Mundo en el 2006. Es un honor poder llevar el brazalete de capitán de mi país".

Mejor partido con Francia

"En el Mundial-2018, creo que contra Bélgica, en la semifinal. No marqué, pero creo que pude salir con 3 ó 4 asistencias ese día. A veces hay partidos así, pero fue mi partido favorito de la competición".

Real Madrid

"Es como lo imaginaba. Para muchos, aparte de los fans del Barça, es el club más grande del mundo. Te rompes el corazón. Creo que es claro para todo el mundo. Es el club que representa y caracteriza la grandeza. El Barça ha impactado en la historia del fútbol de una manera u otra, pero el Real Madrid es el club preferido a nivel mundial. Estoy contento, orgulloso de poder jugar por este club. Tengo ganas de marcar la historia del Real Madrid, porque si marcas la historia del club más grande del mundo, tienes tu lugar en la historia del fútbol".

Mejor actuación con el Real Madrid

"Cuando metí el hat-trick contra el City. Eso es como ir a 100. Era Champions League, partido de eliminación directa, metí el triplete en el Bernabéu".

¿Qué le falta?

"Es una pregunta que me hago todo el tiempo. Lo fácil sería decir que ganar todos los títulos, pero hay gente que ha hecho más que ganar todos los títulos. En el fútbol siempre hay algo que hacer; si no lo haces, alguien ocupará tu lugar".

Mejor partido de su carrera

"El día que le marqué un hat-trick al Barcelona con el PSG".

Rival más complicado

"Hace 3 ó 4 años, me gustó enfrentar a Van Dijk porque era reconocido por ser el mejor en su puesto. Y es verdad que fue una bestia. En el Mundial quiero enfrentarme a Cristiano, porque será su último torneo, creo, o incluso Neymar. Uno de los dos".

Messi o Cristiano Ronaldo

"Jugué con Messi y jugué contra Cris. Cris es mi ídolo, pero jugué con Leo también y para haber jugado contra ambos, en realidad son muy diferentes. No son iguales. Yo creo que la rivalidad entre ellos fue buena. Si me dices que Cristiano no tiene talento o que Messi no ha trabajado, es que nunca en tu vida te has puesto a entrenar todos los días".

La final del Mundial-2018 que perdió ante Argentina

"Tenía que ser el primer título de Messi o la segunda victoria consecutiva de Francia, por lo que fue histórico en cualquier caso. ¿Volví a ver el partido? ¡Nunca! Creo que si lo hiciera, los 'demonios' (malos recuerdos) dentro de mí podrían despertar".

Amnesia en el fútbol

"En el fútbol, la gente es muy amnésica. Puedes haberlo ganado todo, y al día siguiente, ya se olvidaron. Si es de hace años, ni hablamos. Por eso siempre hay cosas por demostrar, incluso para los jugadores que ya lo han ganado todo".