El papa León XIV sin miedo revela si es del Real Madrid o Barcelona: "Es fácil"

El papa León XIV confesó este sábado, durante el vuelo que le trasladó a España para el inicio de su visita por varias ciudades hasta el próximo día 12, que, aunque la figura del pontífice "es de todos los equipos", él es "del Real Madrid". Al hablar con los periodistas que viajan con él en el avión papal, el Santo Padre, que como prior de los agustinos hizo cerca de 50 viajes a España, bromeó sobre fútbol y reconoció que, aunque el papa "es de todos los equipos", el estadounidense Robert Francis Prevost "es del Real Madrid", aunque no especificó más detalles.

Cuando Prevost fue elegido papa en mayo de 2025, el club merengue le felicitó mediante un comunicado oficial, deseándole "un futuro venturoso al frente de la Iglesia católica y de la comunidad cristiana" y le manifestó la "seguridad" de que su pontificado "contribuirá a seguir profundizando en la paz, la solidaridad, la fraternidad y la justicia en el mundo". El sucesor de Francisco, que era un amante reconocido del fútbol y, en particular, fanático del San Lorenzo argentino, es otro gran aficionado a los deportes, en particular el tenis y el béisbol.

Además, por el tiempo que vivió en Perú, por el que, además de estadounidense, tiene la nacionalidad peruana, tomó cierto gusto por el fútbol. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE