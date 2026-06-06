Selección abandonó sede previo al Mundial 2026 por insólita razón: "Tenían miedo"

Selección mundialista encuentra problemas en México y traslada su preparación a otra sede a cinco días del inicio del Mundial 2026
La selección de Japón, una de las primeras delegaciones en instalarse en territorio mexicano para preparar su participación en la Copa Mundial de 2026, se vio obligada a modificar sus planes de entrenamiento.
Todo esto tras mostrar su inconformidad con las condiciones de una de las canchas utilizadas durante sus primeras sesiones en Monterrey.
El conjunto asiático había programado inicialmente sus prácticas en el Centro de Entrenamiento Tigres, como parte de su proceso de adaptación a las condiciones climáticas y futbolísticas que encontrará durante la justa mundialista.
Sin embargo, posteriormente trasladó sus trabajos a las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde esperaba continuar con normalidad su preparación.
No obstante, la experiencia no fue la esperada y México empezó a preocuparse por la imagen que estaban dando previo al Mundial 2026.
Varios futbolistas y miembros del cuerpo técnico expresaron preocupación por el estado del terreno de juego, al considerar que las condiciones representaban un riesgo importante para la integridad física de los jugadores.
Uno de los líderes de la selección nipona, Takefusa Kubo, fue quien puso voz al malestar del plantel.
El atacante explicó que la superficie se encontraba excesivamente dura y presentaba irregularidades que dificultaban el desarrollo normal de los entrenamientos.
"El campo de ayer no estaba a la altura de un Mundial, estaba muy duro y había hoyos. Tuvimos que cambiar porque los jugadores tenían miedo a arrancar y a pelear por cada balón", declaró el futbolista japonés ante los medios de comunicación.
Las observaciones del grupo fueron tomadas con seriedad por la Federación Japonesa de Futbol, que actuó rápidamente para encontrar una solución y evitar posibles lesiones a menos de un año del inicio de la máxima competición futbolística.
Tras evaluar varias alternativas, la delegación japonesa decidió trasladarse a El Barrial, el moderno centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey, reconocido por contar con instalaciones de primer nivel y superficies en óptimas condiciones para el alto rendimiento
El cambio fue recibido de manera positiva por los jugadores, quienes pudieron completar sus trabajos físicos y tácticos con mayor tranquilidad.
Kubo destacó la diferencia encontrada en la nueva sede y agradeció las gestiones realizadas para resolver el problema. "El campo de hoy está muy bien y hemos entrenado mucho mejor. Gracias a todos los que han colaborado para esto", señaló el futbolista, visiblemente satisfecho tras la mudanza.
La situación ha llamado la atención en plena cuenta regresiva hacia el Mundial de 2026, ya que México será una de las sedes principales del torneo y recibirá a decenas de selecciones durante la fase de grupos.
La calidad de los campos de entrenamiento será un aspecto clave para garantizar la mejor preparación de los equipos participantes.
Japón tiene previsto disputar parte de sus compromisos mundialistas entre Monterrey y Arlington, por lo que este campamento de preparación resulta fundamental para familiarizarse con las condiciones de juego, el clima y la logística que enfrentará durante la competición.