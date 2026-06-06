Florentino cierra su campaña con duro ataque a Riquelme: "Ese ridículo no tiene fin"

Florentino Pérez, presidente en funciones del Real Madrid y candidato a la reelección, dijo este sábado que en los comicios de mañana está "en juego el futuro" del club blanco, porque parece que a los "señores de la otra candidatura les vale todo" y criticó que se lance "un bulo televisivo y después lo desmientan" los implicados. El máximo dirigente del Real Madrid, que presentó como cierre de campaña un vídeo como repaso a su gestión y su visión de futuro con la canción '(Everything I Do) I Do It for You', de Bryan Adams, como telón de fondo, agradeció la "lealtad y compromiso" del grupo que le acompaña en su candidatura para seguir al frente del club.

"Es un club muy importante en la vida de todos nosotros y en la vida de la gente. Queremos defender lo que es nuestro. Estas elecciones demuestran que el socio es el único soberano y yo trabajo para defender la soberanía del socio y la democracia del club. Conmigo sería impensable una asamblea de la vergüenza como la que vivimos hace veinte años, cuando se colaron personas que no eran socias y ahora se presentan de nuevo algunas personas vinculadas en la otra candidatura", dijo Florentino Pérez, en su discurso. El presidente del Real Madrid aseguró que el socio "votará mañana libremente y con responsabilidad". "Ser socio del Real Madrid es una manera de vivir la vida y por eso está en juego nuestro futuro. Hay dos maneras de hacer las cosas y nosotros no permitiremos mentiras porque hay gente que no tiene escrúpulos. Hemos escuchado como se lanza un bulo en un show televisivo y posteriormente los implicados lo desmienten", comentó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Y prosiguió: "A ellos seguramente no les dé rubor pero anoche avanzan el nombre de un entrenador para hablar con él a partir del lunes y responde pocos minutos que ni se molesten. Pero ¿no tenían uno cerrado al principio de la campaña? A estos señores les vale todo".

"La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras y los símbolos no merece que los desprecien. Tuvimos bastante con ese trienio negro de Ramón Calderón (2006-2009). Todos sabéis lo que se juega el Real Madrid. Tenemos que decidir si queremos eso o seguir construyendo una etapa de las más maravillosas del club, que es la de seguir ganando", comentó. Florentino Pérez recordó que durante su etapa como presidente (2000-2006 y 2009-actualidad) han "celebrado 67 títulos". "Nadie ha ganado más y vamos a seguir ganando. Aquello que prometo lo hago y me he ganado credibilidad. No me presento con camisetas enrolladas para un presentador de un show. Seguiré trayendo a los mejores jugadores del mundo y lo primero que hay que hacer es no mentir al socio y respetarlo", apuntó. También aseguró Florentino Pérez que una de las prioridades será que "los abonos rescatados de la reventa sean para socios".