Real Madrid va con 150M para sacarlos del PSG y recibió esta respuesta

A solo dos días de las elecciones presidenciales del Real Madrid, Florentino Pérez ha sacudido el mercado de fichajes. El mandatario blanco anunció en el programa televisivo 'Horizonte' que presentará una oferta formal de 150 millones de euros para contratar a un nuevo "Galáctico" antes de que comience la próxima temporada. El presidente madridista no desveló el nombre del elegido, pero dio pistas clave: se trata de un futbolista de corte ofensivo (del centro del campo hacia arriba) y aclaró que no juega en la Premier League inglesa. Con estas condiciones, todas las miradas apuntan a tres grandes estrellas europeas: los portugueses João Neves y Vitinha, ambos del PSG, y el extremo Michael Olise, del Bayern Múnich.





La postura del PSG ante los 150 millones de Florentino Pérez

A pesar del enorme poder financiero del Real Madrid, la operación se presenta casi imposible si el objetivo está en París. La postura del Paris Saint-Germain es firme y contundente respecto a sus dos mediocampistas estrella: ni João Neves ni Vitinha están en venta bajo ninguna circunstancia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ambos futbolistas tienen contratos vigentes hasta el año 2029. De hecho, la directiva parisina ya trabaja en una renovación para extender por una temporada más el acuerdo con Neves, quien llegó en 2024 desde el Benfica por 70 millones de euros y se ha convertido en una pieza irremplazable. El propio João Neves ha expresado su felicidad tras coronarse campeón de la Champions League por segundo año consecutivo. El joven jugador de 21 años aseguró recientemente que fichar por el club francés fue la mejor decisión de su vida y que se siente plenamente identificado con el equipo.

Por su parte, Vitinha también ha descartado de forma tajante un futuro vestido de blanco. El centrocampista, que costó 40 millones de euros en 2022 procedente del Oporto, declaró en una entrevista que irse al Real Madrid "sería una tontería" y reafirmó que su bienestar actual está con el conjunto galo. Detrás de los jugadores está el influyente agente Jorge Mendes, director de la agencia Gestifute. Mendes mantiene una excelente relación con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, por lo que se descarta que el representante intente forzar una salida para beneficiar los intereses de Florentino Pérez.