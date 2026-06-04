Florentino anunció los fichajes y suelta la bomba: "Haré otro de 150 millones"

Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid, afirmó este jueves en 'Horizonte' que José Mourinho será el nuevo técnico del equipo y que Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté llegarán para reforzar la defensa, si consigue la reelección. También adelantó que prepara el fichaje más caro en la historia del equipo, que ronda los 150 millones de euros. Según Florentino, el martes hará una oferta por un jugador que costará cerca de los 150 'kilos' que no son Erling Haaland (Manchester City) ni Michael Olise (Bayern Múnich) y que no es de la Premier League.

Fichajes "Hemos hablado de Mourinho y Konaté, ahora voy a hablar de Dumfries. Pero vamos a tener fichajes en otros muchos sitios. El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que pagaría el Real Madrid por un traspaso en toda su historia: 150 millones de euros". ¿Puede ser Olise? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Es un gran jugador, pero no es el nombre que estoy pensando. Tampoco es Doku o Haaland. De la media para adelante. Cuando fichamos a alguien, es para ilusionar. Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano, Kaká... El jugador será de esas dimensiones, y no es de la Premier. Galáctico total". Mourinho "Va a venir y será el entrenador del Real Madrid. Mourinho fue muy importante, nos dio la competitividad que necesitamos, y cuando se fue, ganamos las Champions".

¿Por qué le gusta ser presidente del Madrid? "Mi padre me metió el sentimiento del Madrid desde pequeño. Cuando vi que iba por mal camino, decidí presentarme a presidente. Yo avalé y se acabaron los problemas económicos. 26 años después, no hay club que valga más que el Real Madrid". Valor del club "Según Forbes, el club vale 10.000 millones de euros. Cuando yo entré, no teníamos ni para pagar la nóminas. Ahora somos el club más valioso del mundo". Sobre la pelea de Tchouméni y Valverde "Yo llevó 26 años y es una tontería decir que se han pegado dos jugadores, porque es normal. Peleas han habido todos los años. Lo que no es normal es que se filtre. He venido detectando que había una especie de confabulación en los medios para desestabilizar el club. Yo lo quise cortar de raíz. Por lo que decidí convocar elecciones. Que casualidad que los que querían desestabilizar al Real Madrid, son los mismos que vienen de una etapa siniestra del club. Metían en las asambleas ha gente que no era del Real Madrid, se colaban... Y por eso volví en 2009. Ahora, esos son sus hijos. Estoy cabreado".