OFICIAL: Real Madrid recibe dura respuesta del City sobre el fichaje de Haaland

"Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto", expresó la entidad en un comunicado.

El Manchester City inglés desmintió este jueves al empresario Enrique Riquelme al definir como "falso" que el candidato a la presidencia del Real Madrid tenga fichado al noruego Erling Haaland , estrella del conjunto mancuniano, si gana las elecciones el próximo domingo.

El candidato a la presidencia del Real Madrid anunció este miércoles en el programa 'El Hormiguero' que, en el caso de que fuese presidente de la entidad, el delantero noruego iba a ser jugador del conjunto merengue, al igual que su compañero Rodrigo Hernández, jugador con el que, afirmó, está en negociaciones.

En caso de no cumplir con sus promesas, Riquelme recalcó que se compromete ante notario a pagar el 100 % de la cuota de los socios.

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"He firmado una garantía notarial personal mía; si lo incumplo pagaré el 100 % de toda la cuota de los 100.000 socios del Madrid", expresó en el citado programa.

Haaland, que se encuentra concentrado con Noruega para disputar el Mundial 2026, ha marcado 38 goles en 52 partidos esta temporada, siendo el máximo goleador de la Premier League por tercera vez en cuatro años.

En enero de 2025, el delantero firmó la renovación con los 'Sky Blues' hasta 2034, aunque medios británicos y españoles remarcan que tiene una clausula liberatoria por el Real Madrid.