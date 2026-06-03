Riquelme confirma los dos fichajes estrellas para el Real Madrid: un Balón de Oro

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid en las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio, anunció este martes que el delantero noruego Erling Haaland será uno de los fichajes estrella de su proyecto deportivo para el club blanco. Durante una entrevista en 'El Hormiguero', Riquelme, con un acta notarial firmada, incluyó entre sus promesas electorales al jugador del Manchester City, una incorporación que se sumaría a la presencia de Raúl González como director deportivo y a la de Fernando Hierro al frente de la cantera madridista.

"No he sido presidente del Real Madrid. No puedo pedir confianza a los socios si no soy el primero que confía. Anunciemos quien anunciemos, es que las promesas que he hecho en la campaña, de los dos jugadores, es que a partir del lunes, si incumplo alguna de mis promesas, he firmado una garantía notarial personal donde cualquier incumplimiento por mi lado, pago el cien por cien de toda la cuota de todos los socios del Real Madrid la próxima temporada. Haaland tiene una cláusula, quiere venir al Real Madrid", dijo. Preguntado por si Rodri Hernández, jugador del Manchester City, será jugador del Real Madrid si gana las elecciones y sucede en el cargo a Florentino Pérez, deslizó que ya ha mantenido conversaciones con su agente, Pablo Barquero, que sería futbolista del conjunto blanco y que a partir del lunes cerraría la operación. "Rodri es un grandísimo jugador español, Balón de Oro, juega en una posición que el Real Madrid necesita reforzar y si soy presidente del Real Madrid, no lo puedo decir más claro. Rodri jugará en el Real Madrid. Tiene que jugar en el Real Madrid y haré todo lo posible. Si estoy yo, el Real Madrid quiere que juegue en el Real Madrid". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE También habló sobre el anuncio de Florentino Pérez, que este miércoles dijo que José Mourinho será su entrenador en el caso de que gane las elecciones del Real Madrid. Para Riquelme, el portugués no es el técnico que ahora necesita el club blanco.

"Ya lo tuvo en su momento. Es un buen entrenador. En nuestro proyecto es un estilo totalmente diferente. Para nuestro proyecto, no. Es otro tipo de proyecto. Yo tengo otro entrenador. Hay un entrenador que tenemos nosotros. La llegada de Raúl y Hierro ha revolucionado y están ejerciendo la jerarquía y profesionalidad", dijo. "Tenemos muchísima suerte de contar con ellos. Ellos son del Real Madrid. Estoy seguro que esté quien esté, no van a permitir que le hagan daño al Real Madrid. Son la decisión acertada y están llevando la parte deportiva del entrenador. En un par de días más, va a ser súper ilusionante para el Real Madrid. Es lo que el madridismo quiere para el Real Madrid", agregó.

Además, informó de que el viernes o el sábado le gustaría anunciar el nombre de su entrenador: "Es sin duda el que todos quieren que entrene al Real Madrid". Asimismo, señaló que si es presidente del Real Madrid, mantendría a Emilio Butragueño en el cargo, director de relaciones institucionales de la entidad madridista: "Es una leyenda. Como peñista, tuve la suerte de jugar partidos, cuando se hacía caso a las peñas. Jugaba con él los partidos. Le tengo mucho cariño porque tengo buenos recuerdos de él. Claro que sí lo mantendría". Sobre cuáles fueron los problemas del Real Madrid esta temporada, señaló hubo "demasiado ruido" que se habría apagado con más democracia y jerarquía dando autoridad a un entrenador, con un director deportivo y con "capitanes que tienen que hacer de capitanes".