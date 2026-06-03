Florentino anuncia al nuevo entrenador del Real Madrid: "Moucha historia por hacer"

El portugués Jose Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez es elegido presidente en las elecciones del próximo domingo. En la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026' aparece la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra 'Sí'.

Florentino Pérez anunció el acuerdo con Mourinho en el momento en el que el otro candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, empezaba una entrevista en televisión. A la vez, Pérez publicó en las redes sociales un vídeo que comienza con la frase "mientras en la tele hablan, hablan y hablan..", y prosigue con la imagen de Mourinho de blanco y el 'Sí'. Tal y como se había dejado entrever, Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez sale elegido el domingo como presidente de la entidad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El portugués ya dirigió al conjunto español durante tres temporadas, desde el año 2010 hasta 2013, y ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Ahora, trece años después, puede regresar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez.