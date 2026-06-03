Real Madrid presentó su nueva piel: los detalles de la camiseta y cuánto cuesta

El equipo blanco dio a conocer el uniforme que lucirá a partir del siguiente curso y con el que espera volver a la cima luego de repetir un año sin títulos.
Real Madrid y Adidas presentaron este miércoles la nueva piel del club para la próxima temporada, en la que destacan los detalles en verde oscuro en el cuello y los puños y las tres míticas franjas de la marca en rosa sobre los hombros.
"Creada para celebrar el legado de elegancia del Real Madrid", apunta la entidad merengue. "Se trata de una equipación con un diseño moderno, que integra elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona del escudo de nuestro club, reflejando excelencia, artesanía y mentalidad ganadora", añade.
El blanco de la camiseta se combina con detalles en verde oscuro en el cuello y los puños de las mangas. Además, las tres franjas Adidas de los hombros aparecen en color rosa.
Diseñada para las exigencias del rendimiento de élite, la camiseta posee la última tecnología de la marca alemana para maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos.
Por su parte, Adidas explica que "el tejido incorpora patrones intrincados inspirados en la geometría de los diamantes y las perlas presentes en la corona del escudo del club, trasladando los conceptos de excelencia y artesanía a una estética moderna de alto rendimiento".
"Sobre la emblemática base blanca del club, la camiseta combina elementos tradicionales con texturas refinadas y detalles sutiles, dando lugar a un diseño contemporáneo y sofisticado que mantiene la identidad que define al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, construida a través de la precisión, la artesanía y el rendimiento", agrega.
De cara a los aspectos técnicos, la elástica incorpora tejidos ligeros con tecnología 3D y zonas específicas adaptadas al cuerpo, mejorando el ajuste, la transpirabilidad y la libertad de movimiento.
Asimismo cuenta con la última tecnología CLIMACOOL+, que ayuda a evacuar la humedad, optimizándose igualmente el flujo de aire y el confort con zonas estratégicas de ventilación.
En lo que respecta al pantalón y a las medias, ambos cuentan del mismo modo con base blanca y detalles en verde oscuro y rosa.
La nueva camiseta del Real Madrid para la campaña 2026-27 ya está disponible en las tiendas del equipo, shop.realmadrid.com, tiendas Adidas seleccionadas y adidas.com/football.
La camiseta más barata para los adultos contará con un precio de 110 euros, ya sea con mangas cortas o con largas. Un precio que se ve reducido en el caso de las mujeres, costando 100 euros y de los niños 75.
En el caso de querer la edición PRO, la que visten los jugadores sobre el terreno de juego, el precio aumenta. En el caso de los hombres y mujeres hasta los 150 euros (manga corta) y 160(manga larga), 120 y 130 en niños.
Cabe recordar que Adidas que lleva vistiendo al conjunto blanco desde 1998 y tiene contrato, por ahora, hasta 2028.
Sin embargo, la nueva camiseta no ha caído como esperaban entre los aficionados. El color y el tamaño de las líneas de Adids, así como los tonos verdes, no terminan de convencer a los madridistas que no han dudado en mostrar su disconformidad en redes sociales.
Mientras que la indumentaria de los porteros será totalmente coloro negro con las líneas de la marca en blanco.