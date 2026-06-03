Mourinho lo convenció y Real Madrid cierra su fichaje en 20 millones de euros

Con José Mourinho alistando las maletas para volver al Real Madrid, el club se encuentra en plena época de elecciones presidenciales pero ya está reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada con dos grandes fichajes. El periodista Fabrizio Romano adelantó muy temprano ayer que Ibrahima Konaté tiene un acuerdo verbal con los blancos tras dejar el Liverpool.

El defensor francés decidió no renovar su contrato con el equipo inglés y llegará con la carta de libertad al conjunto merengue, donde tendrá un vínculo por cuatro años. Todo esto si Florentino Pérez es reelegido. Pero Romano soltó otra bomba en horas de la noche: Denzel Dumfries también se sumará al proyecto del Real Madrid, con el visto bueno de Mourinho, quien ya dejó su cargo en Benfica y afrontará su segunda etapa en el Bernabéu. "Acuerdo cerrado y todo pactado con el lateral derecho neerlandés para unirse al Real Madrid procedente del Inter; el club español activará la cláusula de rescisión de 20 millones de euros", reveló el periodista. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Dumfries ha aceptado al Madrid, acuerdo cerrado esta noche y pasos formales a seguir", añadió.

Tras la información de Romano, la prensa italiana reconfirmó este miércoles que Dumfries dejará el Inter para unirse a un Real Madrid que busca reforzar el lateral derecho ante la salida de Dani Carvajal. El cuadro nerazzurro recibirá alrededor de 20 millones de euros por la operación, cifra inferior a los 25 millones fijados inicialmente en la cláusula de rescisión. "Cambio de rumbo en el Inter: el neerlandés se marcha al Real. Dumfries, con Mou", tituló en su portada la Gazzetta dello Sport, añadiendo que las partes cerraron el acuerdo mientras el jugador lo supervisaba desde la concentración con la selección de Países Bajos. La influencia de Mourinho en la operación fue determinante, ya que habría sido él quien trasladó a Dumfries su intención de convertirlo en una pieza clave del nuevo proyecto blanco, según la citada fuente.