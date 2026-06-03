Mourinho lo convenció y Real Madrid cierra su fichaje en 20 millones de euros

Con José Mourinho alistando las maletas para volver al Real Madrid, el club se encuentra en plena época de elecciones presidenciales pero ya está reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada con dos grandes fichajes.
El periodista Fabrizio Romano adelantó muy temprano ayer que Ibrahima Konaté tiene un acuerdo verbal con los blancos tras dejar el Liverpool.
El defensor francés decidió no renovar su contrato con el equipo inglés y llegará con la carta de libertad al conjunto merengue, donde tendrá un vínculo por cuatro años. Todo esto si Florentino Pérez es reelegido.
Pero Romano soltó otra bomba en horas de la noche: Denzel Dumfries también se sumará al proyecto del Real Madrid, con el visto bueno de Mourinho, quien ya dejó su cargo en Benfica y afrontará su segunda etapa en el Bernabéu.
"Acuerdo cerrado y todo pactado con el lateral derecho neerlandés para unirse al Real Madrid procedente del Inter; el club español activará la cláusula de rescisión de 20 millones de euros", reveló el periodista.
"Dumfries ha aceptado al Madrid, acuerdo cerrado esta noche y pasos formales a seguir", añadió.
Tras la información de Romano, la prensa italiana reconfirmó este miércoles que Dumfries dejará el Inter para unirse a un Real Madrid que busca reforzar el lateral derecho ante la salida de Dani Carvajal.
El cuadro nerazzurro recibirá alrededor de 20 millones de euros por la operación, cifra inferior a los 25 millones fijados inicialmente en la cláusula de rescisión.
"Cambio de rumbo en el Inter: el neerlandés se marcha al Real. Dumfries, con Mou", tituló en su portada la Gazzetta dello Sport, añadiendo que las partes cerraron el acuerdo mientras el jugador lo supervisaba desde la concentración con la selección de Países Bajos.
La influencia de Mourinho en la operación fue determinante, ya que habría sido él quien trasladó a Dumfries su intención de convertirlo en una pieza clave del nuevo proyecto blanco, según la citada fuente.
El fichaje podría formalizarse en los próximos días mediante el pago de la cláusula, si bien el Real Madrid tiene ahora la atención puesta en las elecciones presidenciales.
Dumfries, de 30 años, destaca por su potencia física, recorrido ofensivo y llegada al área. Su despliegue y actuaciones decisivas, con goles y asistencias, llevaron a que en noviembre de 2024 renovara su contrato hasta junio de 2028.
Ante esta situación, el Inter comenzó a trabajar el fichaje del italiano Marco Palestra para reemplazar a un Dumfries que desembarcará en la capital española tras la Copa del Mundo y acompañado de Konaté.