Duro mensaje de Florentino: "La candidatura de Riquelme es apoyada por..."

Florentino Pérez, aspirante a la presidencia del Real Madrid, consideró este miércoles que la candidatura de su competidor, Enrique Riquelme, no es independiente y que está apoyada por todos los enemigos de la entidad, sin especificar a quiénes se refiere. "Esta candidatura son los mismos de aquella asamblea de la vergüenza que motivó unas elecciones en las cuales yo salí elegido presidente y están apoyados, además, por todos los enemigos del Real Madrid", explicó en uno de los tres videos publicados por su candidatura bajo el título 'Respuestas para que no te mientan'.

En otro analiza la propuesta de vender una parte de la entidad: "El club va a seguir siendo siempre un club con su presidente, su junta directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. El club puede crear una sociedad que es 100% del club donde llevemos la actividades de fútbol y baloncesto con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club pueda dar entrada, una cosa simbólica, a alguien que nos la valore". "Si llegado el momento los socios decidimos dar entrada a un inversor con un máximo del 5% para que nos valoren el club, esa marca no va a mandar en el club ni va a participar en ninguna de sus decisiones. El que compra se lleva la satisfacción, el honor, de asociar su marca a la del Real Madrid. Pero ni decide, ni vota, ni nada; eso está reservado al 100% para los socios", señala, reiterando lo dicho en una entrevista con el Financial Times publicada este miércoles. Florentino defiende que los socios no perderán el control: "La candidatura que los socios votan son los que tienen todo el poder en el club y, sobre todo, todo el poder económico que ahora vamos a saber lo que vale. No es lo previsto que mañana quieran comprar más, pero tengo que decirles que yo propuse un cambio de estatutos según el cual cualquier modificación que se hiciese en estos temas tiene que ser apoyado en referéndum de todos los socios". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE