Riquelme reveló los fichajes si llega al Madrid: "Él puede liderar el proyecto"

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, concedió una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena Ser y adelantó quiénes serían sus primeras incorporaciones si logra quitarle el trono a Florentino Pérez en las elecciones. El empresario español y fundador de COX Energy reiteró que sigue apostando por Rodri (Manchester City), pero también asegura que ya eligió al encargado como director deportivo y se trata de una leyenda madridista.

"Si usted fuese el presidente de los Chicago Bulls, ¿a quién tendría de director deportivo? Va a saber lo que piensan los jugadores, no habrá nadie con más partidos. Necesitamos volver a ese madridismo, a ese ADN, y que lo puedan transmitir. Tiene que ser una leyenda del Real Madrid. Alguien que ha jugado 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces....", comenzó. "No hay nadie que conozca mejor la casa blanca, y es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo del Real Madrid. Creo que no nos hemos equivocado, es la persona correcta para liderar el proyecto deportivo. Don Raúl González Blanco. Si yo soy presidente del Real Madrid, será el director deportivo del Real Madrid", sostuvo. Riquelme explicó por qué no cuenta con Raúl como entrenador. "No se le dio la oportunidad en un momento determinado y el Madrid está en un momento en que él puede aportar más desde la dirección deportiva, es la persona adecuada para mantener esa jerarquía. Tiene que venir un entrenador con experiencia a nivel top en Europa y en la Liga. Creo que es la persona correcta para liderar al Madrid desde el punto de vista deportivo". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Además, dio detalles de su proyecto deportivo: "Un Real Madrid que gane, y que gane títulos, y que los gane ya. Que salga al campo y que los aficionados puedan sentir que están dando todo esos jugadores cada minuto que estén en el campo. Si hay alguien que cree que las cosas no van con él, por muy buen profesional que sea, esta no es su casa. Por eso es tan importante la llegada de alguien como Raúl, porque creo que se han perdido algunas de esas partes". "Me ha sorprendido algo en estas semanas hablando con los socios. La mayoría no me preguntan por fichajes. El socio del Real Madrid es diferente porque tiene problemas reales. Hay una serie de leyendas del Real Madrid que van a formar parte del proyecto. Eso es el alma del Real Madrid, que tiene que venir de la cantera hasta una profesionalización de la dirección deportiva. Tiene que haber un equipo deportivo que fiche y una jerarquía", apuntó.

DESCARTA A MOURINHO

En esa planificación, no cuenta con Jose Mourinho: "Es un gran entrenador, pero tuvo su momento en el Real Madrid y ahora mismo creo que necesita un proyecto de corto plazo, medio y largo. Hay un sentimiento de medio y largo plazo, que pueda crear algo sostenible en el tiempo, y no es lo que hace falta en este momento. Yo no soy ni de Mourinho ni de nadie, soy del Real Madrid. Hubieron momentos en los que creo que no se representaba al Real Madrid. Como madridista no me sentí cómodo todo el tiempo, no me sentí reflejado". Aún no confirma quién sería su elegido para el banquillo: "Todavía quedan cinco o seis días de campaña, mi idea es ir dando nombres toda la semana. Es semana deportiva, cada día ir dando nuevas sorpresas. Mikel Arteta es un grandísimo entrenador, ha hecho una gran temporada, en la final de la Champions no tuvo suerte, pero hay otros grandes entrenadores".

RODRI Y SITUACIÓN DE VINICIUS

Respecto a futbolistas, Riquelme dejó caer de nuevo el nombre de Rodri, y recordó que dará a conocer a otra estrella el miércoles. "Es un grandísimo jugador de fútbol, que lleva los valores, fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección, y me encantaría un jugador como Rodri para el Real Madrid. Si soy presidente, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid. Han habido contactos y, si yo soy presidente del Real Madrid, alguien como Rodri vendrá", afirma. "Es uno de los dos nombres que hemos estado trabajando, junto a otro que daremos en los próximos días. Obviamente no van a quedar en promesas, habrá garantías de esto. El otro es extranjero. Me encantaría más españoles, pero eso se lo dejaremos al cuerpo técnico y al director deportivo. Me gustaría anunciarlo el miércoles", declaró.