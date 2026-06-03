Mourinho llega con dos 'bestias' al Real Madrid; Luis Enrique lo echa del PSG

Las principales novedades de este miércoles en el mercado de fichajes de Europa: Mourinho no volverá solo al equipo blanco, Luis Enrique echa a jugador del PSG tras ganar la Champions League y delantero rechaza la renovación para ir al Barcelona.
Poco le ha durado el descanso a Massimiliano Allegri tras salir del Milan. Según el periodista Fabrizio Romano, el técnico italiano dirigirá la próxima temporada al Napoli luego de aceptar todas las condiciones ofrecidas por el club y firmará su nuevo contrato en los próximos días.
Tras firmar el curso pasado 28 goles con el Sporting de Portugal, Luis Suárez pondrá rumbo al Fenerbahce. Reporta Fabrizio Romano que en caso de que Hakan Safi gane las elecciones, el punta colombiano será la baza electoral en contrapartida de Vedat Muriqi, que será el fichaje deAziz Yildirim, el otro candidato.
El adiós de Pep Guardiola ha dejado un vacío enorme en el banquillo del Manchester City. Todo indica que Maresca tomará su lugar y Sky Sports publica que los abogados de cada club están negociando el acuerdo. Los 'Cityzens' le pagarían una compensación al Chelsea.
La Gazzetta dello Sport informa que otro pretendiente le salió a Leon Goretzka. La Juventus quiere hacerse con los servicios del volante alemán, que parecía que se iba al Milan, pero no clasificarse a la Champions ha provocado que su fichaje se haya complicado. El futbolista deja el Bayern al expirar su contrato el 30 de junio.
Mensaje directo de Jules Koundé desde la concentración de Francia: "Tengo contrato hasta 2030. En mi cabeza está bastante claro. Ahora mismo, en la selección francesa, son cosas que quedan en un segundo plano. Estoy centrado en el Mundial hasta nuevo aviso. Estoy en el Barça y espero seguir allí".
Fabrizio Romano adelanta que Loris Karius y el Schalke 04 llegan a un acuerdo para renovar su vínculo. El guardameta ha sido clave esta temporada para que el el club vuelva a la Bundesliga, con 13 porterías a cero de los 30 encuentros disputados esta campaña en la Segunda División.
El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, mientras ratificó a Fernando Hierro como su director deportivo, reveló que anunciará este miércoles su primer fichaje estrella para el club y que firmará un documento que garantiza el traspaso.
La historia de Dani Ceballos en el Real Madrid llega a su fin. Y su nuevo destino estaría fuera de España, concretamente en la Eredivisie, donde el Ajax ya trabaja por su traspaso. El diario Marca informa que el club neerlandés planea ofrecer unos 6 millones de euros en una operación que "está muy cerca de cerrarse".
OFICIAL / El Napoli compró a Rasmus Hojlund después de que se activara la cláusula de compra obligatoria tras clasificarse para la próxima edición Champions League. El conjunto italiano desembolsa unos 44 millones de euros al Manchester United por el traspaso permanente del punta danés.
Informa el periodista Matteo Moretto que Álvaro Rodríguez, exdelantero uruguayo del Real Madrid, despierta interés en la Premier League. Ya han llegado ofertas importantes por el goleador del Elche que rondan los 22 millones de euros. El Bournemouth y Hull City están en la pugna.
OFICIAL / El Lech Poznán ejecutó la cláusula de rescisión de Luis Palma, quien se convierte en el traspaso más caro en la historia del club polaco. El Celtic recibió los 4 millones de euros por su venta y el hondureño firma hasta 2029.
BOMBA / Vlahovic habría rechazado la oferta de renovación de la Juventus y se marcharía libre a partir del 30 de junio. De acuerdo con el diario Sport, el delantero serbio no desea seguir en Italia porque su objetivo es jugar en LaLiga con el Barcelona. El club catalán está al tanto de su situación y podría ir por su fichaje si no logra cerrar a Julián Álvarez.
El Daily Mail afirma que el Chelsea pide una cifra cercana a los 150 millones de euros para desprenderse de Enzo Ferández. Ante los rumors que lo colocan en el Real Madrid, los 'Blues' solo escucharán ofertas por esa cantidad, ya que el volante argentino llegó al equipo por 122 millones y tiene contrato vigente hasta 2032.
La Roma vuelve a la Champions y quiere hacer un equipo a la altura, por lo que sueña con Mason Greenwood y ya habría hecho una primera oferta al Marsella de unos 40 millones de euros. Sin embargo, el club galo la habría rechazado porque espera vender a su futbolista inglés por más de 50 millones.
El diario AS publica que la Juventus desea contar con Brahim Díaz para intentar volver a lo más alto de la Serie A, y creen que Nico Paz puede tener la llave para su salida. El argentino volverá al Real Madrid en y eso podría restarle minutos al marroquí la próxima temporda que le podría hacer pensar en dejar el Bernabéu.
Cucurella tiene intenciones de volver a España. El lateral zurdo valora dejar el Chelsea y el Daily Mail informa que el club no le pondrá impedimentos para salir siempre y cuando llegue una oferta adecuada. En Londres están contentos con su rendimientos, pero no frenarán su marcha si esa es la voluntad del jugador.
Tras confirmar su salida del Manchester City, Fabrizio Romano informa en exclusiva que "Bernardo Silva cambia de planes y decidirá su futuro después del Mundial". El plan inicial era fichar por otro club antes del torneo, pero el volante portugués entiende que nada está hecho aún y ahora planea enfocarse en Portugal.
BOMBA / Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, las dos bestias que ya cuentan con el 'ok' de José Mourinho para fichar por el Real Madrid. A falta del anuncio oficial, el técnico portugués volverá al banquillo merengue y tiene sus primeros refuerzos en la defensa.
Konaté se sumará al proyecto madridista como agente libre mientras que Dumfries por el pago de su cláusula de rescisión (20 millones de euros). La Gazetta dello Sport asegura que ambos futbolistas son del agrado de Mourinho, quien alista las maletas para vivir su segunda etapa en el Bernabéu después de 13 años.
Fabrizio Romano, por su parte, desvela que el contrato de Mourinho con los blancos es por tres temporadas y que "aprobó los fichajes de Konaté y Dumfries, ahora toca decisión sobre Nico Paz".
Tras firmar el bicampeonato en la Champions con el PSG, Luis Enrique ya le habría comunicado a Goncalo Ramos que debe buscarse otro sitio. El delantero portugués disputó 45 partidos oficiales este curso, con 12 goles y una asistencia, pero solo fue titular en 15 encuentros. De acuerdo con L'Equipe, la entidad francesa pide unos 35 millones de euros por su venta y Atlético de Madrid estaría interesado.