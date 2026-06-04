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¿Haaland al Real Madrid? La frase de su agente que lo cambia todo

La agente del delantero noruego ha salido al paso de los rumores tras las declaraciones de Enrique Riquelme, aclarando la situación del supuesto fichaje.

04 de junio de 2026 a las 06:05
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La agente de Erling Haaland, Rafaela Pimenta, salió al paso de las declaraciones de Enrique Riquelme, quien había asegurado que el delantero ya estaba fichado por el Real Madrid en caso de ganar las elecciones.
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El mercado de fichajes en Europa ya empieza a tomar temperatura y el Real Madrid vuelve a colocarse en el centro de todas las miradas, como suele ocurrir cada verano cuando los grandes clubes se preparan para reforzar sus plantillas.
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En la Casa Blanca, la dirección deportiva trabaja con la vista puesta en el futuro inmediato, analizando opciones para seguir manteniendo al equipo entre la élite mundial y reforzar posiciones clave de cara a la próxima temporada.
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Bajo la presidencia de Florentino Pérez, el Real Madrid ha vuelto a convertirse en protagonista habitual de los rumores de fichajes, con nombres de primer nivel vinculados constantemente al club.
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En ese contexto, los informes sobre las incorporaciones como las de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté han alimentado la expectativa entre los aficionados, que ven cómo el club ya se mueve activamente en el mercado.
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Sin embargo, el foco mediático se ha desviado aún más tras las declaraciones de Enrique Riquelme, quien aseguró que, en caso de ganar las elecciones, su proyecto incluiría un fichaje de enorme impacto.
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Riquelme sorprendió al mencionar públicamente a Erling Haaland como una de las grandes promesas de su propuesta deportiva para liderar el nuevo ciclo del club blanco.
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Según su planteamiento, la llegada de Haaland sería una pieza clave dentro de un proyecto más amplio que también contemplaría cambios estructurales en la dirección deportiva y en la cantera del club.
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Estas declaraciones generaron un enorme revuelo inmediato en el entorno madridista y en el panorama futbolístico internacional, reactivando el debate sobre el futuro del delantero noruego.
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No obstante, la historia dio un giro rápido cuando el entorno del propio jugador salió a desmentir cualquier tipo de acuerdo o acercamiento relacionado con esas afirmaciones.
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Alfie Haaland, junto a la agente del delantero, Rafaela Pimenta, fueron claros al negar la existencia de cualquier pacto o negociación vinculada al Real Madrid o a las elecciones.
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En su comunicado, ambos calificaron los rumores como entretenidos pero completamente falsos, subrayando que no existe ningún tipo de acuerdo con ninguna candidatura.
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"Muy entretenido, pero no es cierto. Les deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones del Real Madrid".
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Con este desmentido, el ruido generado en torno al supuesto fichaje quedó rápidamente enfriado, devolviendo el foco a la realidad del mercado y a los planes oficiales del club.
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Aun así, el nombre de Haaland vuelve a posicionarse como uno de los grandes sueños recurrentes del madridismo, especialmente cada vez que se abre un nuevo ciclo electoral o de planificación deportiva.
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