La tremenda cicatriz en la cabeza de Fede Valverde tras su pelea con Tchouaméni

La pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni en Valdebebas se convirtió en el episodio más viral y polémico de la desastrosa temporada del Real Madrid, que por segundo año consecutivo no levantó títulos. Después de que el club intentara esconder el escándalo e imponerles una multa de más de medio millón de euros a cada uno, esta 'novela' suma un nuevo capítulo: el peluquero del uruguayo ha cometido un desliz en redes y filtró la impactante cicatriz que le dejó el francés.

A través de un video publicado en el TikTok de 'Barber Beer1', el barbero de confianza de Valverde ha mostrado al mundo el nuevo look del mediocampista que se alista para disputar el Mundial 2026. Sin embargo, el verdadero foco de atención no estaba en el corte. Si centramos la vista sobre su frente, queda al descubierto la marca de guerra que le provocó Tchouaméni luego de la sonada pelea que mantuvieron en el vestuario blanco. Aunque la calidad del video no permite descifrar la profundidad de la herida, las imágenes han sido más que suficientes para reavivar el morbo.

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