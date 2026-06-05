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Tremendo: Riquelme revela quién sería el técnico del Madrid si gana la presidencia

El candidato opositor de Florentino Pérez dio a conocer el nombre del entrenador que podría llevar al club si se impone en las urnas.

Tremendo: Riquelme revela quién sería el técnico del Madrid si gana la presidencia

Enrique Riquelme es el único rival de Florentino Pérez en las elecciones presidenciales del Real Madrid.

05 de junio de 2026 a las 16:31

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anunció este viernes que si gana las elecciones a Florentino Pérez, su director deportivo, Raúl González, contactará con el técnico alemán Jürgen Klopp para ofrecerle liderar el nuevo proyecto deportivo de la entidad.

A través de un comunicado oficial, Riquelme explicó que la elección del futuro entrenador corresponde al área deportiva encabezada por Raúl, a quien definió como el responsable de diseñar el proyecto que debe marcar "la próxima década" del club.

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Según el empresario, el exdelantero madridista le ha trasladado desde su incorporación "un único nombre" para ocupar el banquillo: Jürgen Klopp, al que calificó como "uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo".

Riquelme destacó la trayectoria del técnico alemán al frente del Liverpool y Borussia Dortmund, y subrayó, además de los títulos que conquistó, entre ellos una Liga de Campeones, su capacidad para construir equipos con "identidad, liderazgo y una cultura ganadora".

El candidato reconoció que Klopp manifestó públicamente en los últimos meses su intención de no regresar a los banquillos a corto plazo y que rechazó diversas propuestas, pero consideró que el desafío de dirigir al Real Madrid podría ser diferente.

Jurgen Klopp actualmente trabaja como Director Global de Fútbol para la empresa Red Bull.

Jurgen Klopp actualmente trabaja como Director Global de Fútbol para la empresa Red Bull.

Por ello, aseguró que, si recibe el respaldo de los socios en las urnas, el próximo lunes 8 de junio, Raúl González se pondrá en contacto con el DT alemán para presentarle personalmente el proyecto deportivo de la candidatura.

"Como próximo presidente del Real Madrid, mi compromiso es claro: rodearme de los mejores, escuchar a quienes más saben y tomar siempre las decisiones pensando exclusivamente en el interés del club y de sus socios", señaló.

"Con humildad, con serenidad y con una enorme ilusión por el futuro, estamos preparados para devolver al Real Madrid todo aquello que le ha hecho eterno: la ambición de ganar, la cultura del esfuerzo y la convicción de que no existe ningún reto imposible para este escudo", cerró Riquelme.

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EFE
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Agencia EFE

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