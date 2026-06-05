Tremendo: Riquelme revela quién sería el técnico del Madrid si gana la presidencia

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, anunció este viernes que si gana las elecciones a Florentino Pérez, su director deportivo, Raúl González, contactará con el técnico alemán Jürgen Klopp para ofrecerle liderar el nuevo proyecto deportivo de la entidad. A través de un comunicado oficial, Riquelme explicó que la elección del futuro entrenador corresponde al área deportiva encabezada por Raúl, a quien definió como el responsable de diseñar el proyecto que debe marcar "la próxima década" del club.

Según el empresario, el exdelantero madridista le ha trasladado desde su incorporación "un único nombre" para ocupar el banquillo: Jürgen Klopp, al que calificó como "uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo". Riquelme destacó la trayectoria del técnico alemán al frente del Liverpool y Borussia Dortmund, y subrayó, además de los títulos que conquistó, entre ellos una Liga de Campeones, su capacidad para construir equipos con "identidad, liderazgo y una cultura ganadora". El candidato reconoció que Klopp manifestó públicamente en los últimos meses su intención de no regresar a los banquillos a corto plazo y que rechazó diversas propuestas, pero consideró que el desafío de dirigir al Real Madrid podría ser diferente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE