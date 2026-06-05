Ranking FIFA: recuperaron el primer lugar, Honduras se mantiene y México sube

La Albiceleste había perdido la punta en septiembre del año pasado y una vez finalizado dichos compromisos europeos, quedó primera con 1874,81 puntos, superando por un margen ajustado a 'La Roja', que se ubica segundo con 1873,01. En tanto, los franceses cayeron al tercer escalón con 1869,43 unidades.

A seis días para que arranque el Mundial-2026, la FIFA actualizó su ranking de selecciones tras los partidos amistosos que disputaron España contra Irak (1-1) y Francia ante Costa de Marfil (1-2). A raíz de esto, la Argentina de Leo Messi recuperó el primer lugar del listado.

Inglaterra es cuarto con 1825.97, seguido por la Portugal de Cristiano Ronaldo que tiene 1763.83 y Brasil es sexto con 1762.66. En la séptima plaza se sitúa Marruecos con 1756.94 y desplazó a Países Bajos luego de caer en el amistoso contra Argelia (0-1).

Bélgica cuenta con 1739.55 en el noveno lugar y Alemania completa con el Top-10 con 1731.30. México, que goleó ayer a Serbia por 5-1, subió un puesto y ahora se coloca en el 14 con 1687.48.

La selección centroamericana mejor posicionada es Panamá, aunque cayó un puesto tras el histórico triunfo de Costa de Marfil sobre Francia. Los africanos ahora se colocan en la plaza 33 con 1540.87 y los canaleros bajaron al 34 con 1540.60.

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Honduras, por su parte, se mantiene en el puesto 66 con 1380.27 unidades. Cabe recordar que los catrachos se miden este sábado ante Argentina en un amistoso que se disputará en Texas y ambas escuadras tienen la posibilidad de sumar puntos en el ranking.