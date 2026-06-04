  1. Mundial 2026

La Selección Mexicana golea a Serbia y enfila ilusionado rumbo a la Copa del Mundo

México y Serbia jugaron un amistoso internacional en Toluca donde los aztecas golearon.

La Selección Mexicana golea a Serbia y enfila ilusionado rumbo a la Copa del Mundo
04 de junio de 2026 a las 21:37

México y Serbia jugaron en Toluca en la víspera del Mundial donde los mexicanos son anfitriones. Este representó el útimo examen de los dirigidos por Javier El Vasco Aguirre, donde golearon a su rival 5-1 con dos autogoles incluidos.

Los aztecas comenzaron cayendo con gol de Petar Stanic tras una desantención muy grosera en defensa de los mexicanos, que se marcaron solos y el serbio se marchó con pelota dominada para anotar el primero al 18' ante la salida de Rangel.

La paridad de los aztecas la puso Johan Vasquez con un testazo dentro del área al 34', mientras que para el de la voltereta los charros se apoyaron de un autogolde Bukinac en el final de la primera parte, al 45+3'.

VER MÁS: REPASÁ EL CALENDARIO DE LA COPA DEL MUNDO

Raúl Jiménez amplió al 56' de carambola después que el balón rebotó en el paral y le impactó en la pierna y el cuarto llegó por medio de otro autogol de Avdic.

El quinto que representó la manita de la Selección Mexicana ante un débil representativo serbio, que está atravesando un recambio generacional y donde no llevaron a sus jugadores importantes, fue obra de Luis Chávez al 90' con tremendo zapatazo de distancia.

La Selección Mexicana golea a Serbia y enfila ilusionado rumbo a la Copa del Mundo

ALINEACIONES

México: Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Juan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Fidalgo, Gutiérrez, Alvarado, Quinoñes, Raúl Jiménez.

Serbia: Stankovic, Simic, Dragjevic, A. Stankovic, Randelovic, Erakovic, Stulic, Lucic, Stanic, Bukinac, Durdevic.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias