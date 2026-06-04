La Selección Mexicana golea a Serbia y enfila ilusionado rumbo a la Copa del Mundo

México y Serbia jugaron en Toluca en la víspera del Mundial donde los mexicanos son anfitriones. Este representó el útimo examen de los dirigidos por Javier El Vasco Aguirre, donde golearon a su rival 5-1 con dos autogoles incluidos.

Los aztecas comenzaron cayendo con gol de Petar Stanic tras una desantención muy grosera en defensa de los mexicanos, que se marcaron solos y el serbio se marchó con pelota dominada para anotar el primero al 18' ante la salida de Rangel.

La paridad de los aztecas la puso Johan Vasquez con un testazo dentro del área al 34', mientras que para el de la voltereta los charros se apoyaron de un autogolde Bukinac en el final de la primera parte, al 45+3'.

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Raúl Jiménez amplió al 56' de carambola después que el balón rebotó en el paral y le impactó en la pierna y el cuarto llegó por medio de otro autogol de Avdic.

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El quinto que representó la manita de la Selección Mexicana ante un débil representativo serbio, que está atravesando un recambio generacional y donde no llevaron a sus jugadores importantes, fue obra de Luis Chávez al 90' con tremendo zapatazo de distancia.