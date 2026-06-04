"¿Por qué yo?": Tim Payne conoció a la persona que lo hizo famoso en el Mundial

A tan solo una semana para que arranque el Mundial 2026, una gran parte de los aficionados siguen muy de cerca la actualidad de Tim Payne. El defensor de Nueva Zelanda pasó de ser uno de los jugadores menos conocidos del torneo a alcanzar los 5 millones de seguidores en Instagram. La persona detrás de ese fenómeno fue Valen Scarsini, influencer argentino también conocido como El Scarso, que este miércoles pudo conocer al futbolista de 32 años, aunque hubo una complicación inesperada entre ambos.

"El encuentro más esperado del Mundial hasta ahora", escribieron desde las cuentas oficiales de Nueva Zelanda junto a emojis de las banderas de su país y de la Argentina. Por su parte, Paine compartió: "La última semana fue una locura, pero gracias a @elscarso por todo lo que ha hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés. Fue un placer conocerte en persona hoy, amigo". En el video, el influencer sorprende a Payne. Ambos se saludan y se abrazan, pero el idioma se convierte rápidamente en el principal obstáculo: el defensor sabe poco español y Scarsini no habla inglés. Con la ayuda de las personas que estaban en el lugar, lograron traducir la conversación y compartir algunos momentos juntos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Es una locura, gracias por todo. No sabía qué sentir cuando empezaron a subir mis seguidores. Fue muy raro. Todavía lo estoy procesando, pero es increíble y te agradezco que hayas hecho eso por mí", expresó Payne.