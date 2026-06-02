Mundial 2026: la IA predice al campeón del torneo y las posibles sorpresas

Solo restan nueve días para que ruede el balón en el Mundial 2026 y la expectativa crece entre los aficionados y expertos tras definirse las convocatorias de las 48 selecciones que sueñan con levantar el trofeo más deseado. Este torneo será completamente distinto a los anteriores, ya que por primera vez participarán 48 equipos y no 32. Esto implica un cambio importante en el formato y también en la exigencia, ya que el futuro campeón deberá disputar un partido más para poder consagrarse.

Como suele suceder, hay selecciones que parten como grandes candidatas. Francia, campeona en 2018 y finalista en 2022, vuelve a aparecer en el radar. También Argentina, vigente campeona, y una España que llega con una generación muy fuerte. En este contexto, y con los grupos ya definidos, la Inteligencia Artificial de Gemini dio su pronóstico sobre la selección que tiene más chances de quedarse con el título. El análisis toma datos del presente, plantel, historia reciente y el formato de la competencia. La IA no solo marcó a los principales candidatos, ya que también señaló a algunas escuadras que podrían dar la sorpresa. Equipos que, sin ser candidatos, tienen argumentos suficientes para meterse en las instancias finales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

LOS GRANDES FAVORITOS

1. Selección de Francia (Grupo I): Llega en un momento ideal, con Kylian Mbappé en plenitud y un plantel profundo. Incluso en un grupo exigente, es el rival a vencer por su capacidad en instancias decisivas. 2. Selección de España (Grupo H): Con una nueva generación liderada por Lamine Yamal, llega con proyección y talento. Su estilo de juego puede ser clave en un torneo largo y exigente. 3. Selección de Argentina (Grupo J): El campeón vigente mantiene una base sólida con jugadores como Enzo Fernández, Mac Allister y Julián Álvarez. Más allá de la incógnita sobre Leo Messi, el equipo sigue siendo competitivo.

LAS POSIBLES SORPRESAS

Selección de Colombia (Grupo K): Equipo sólido que puede meterse entre los mejores. Selección de Inglaterra (Grupo L): Tiene talento de sobra, pero debe sostenerlo en momentos clave. Selección de Estados Unidos (Grupo D): Jugar en casa puede ser un factor determinante.

EL PRONÓSTICO FINAL

Según la IA de Gemini, el nuevo campeón del mundo sería Francia que está conformada por figuras como Mbappé, Dembélé, Doué y Olise. La profundidad de su plantel y su experiencia reciente la posicionan por encima del resto.