Durísimo golpe: la figura que se pierde el Mundial a nueve días del arranque

El mediapunta del Leipzig, Christoph Baumgartner, uno de los jugadores más destacados en el ataque de la selección de Austria, se perderá el Mundial que comienza la próxima semana debido a una lesión muscular, informó este martes la Federación Austríaca (ÖFB). El jugador sufrió molestias anoche durante el calentamiento antes del último partido de preparación contra Túnez en Viena, cuando notó un pinchazo en el muslo derecho al efectuar un disparo.

Fue retirado de la alineación por el seleccionador, Ralf Rangnick, y las primeras exploraciones médicas apuntaron a una lesión importante, que ha confirmado la resonancia magnética practicada este martes. Dicha lesión es mucho más grave de lo previsto, ya que hasta ahora se confiaba que Baumgartner sólo se perdería el debut mundialista y pudiera incorporarse más adelante, algo que ahora se ha descartado. El futbolista, de 26 años, llegaba al Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera y era una pieza clave en el esquema ofensivo austríaco. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Esta temporada firmó con el Leipzig 17 goles y 9 asistencias en competiciones oficiales y en la selección austríaca era una pieza clave tanto por su capacidad de asociación como su facilidad para marcar llegando desde atrás, además lideraba la presión en la salida del balón del rival.

Austria logró anoche una sufrida victoria ante Túnez (1-0) en su último amistoso antes del Mundial, pero el encuentro se saldó no sólo con la lesión de Baumgartner, sino también con molestias en el central David Alaba, en un partido irregular que deja a Rangnick con más incógnitas que certezas sobre el once inicial. El exdefensor del Real Madrid salió de titular, pero no disputó la segunda parte debido a esas molestias, que hoy se han confirmado que no son de importancia. La ausencia de Baumgartner, calificada hoy por Rangnick como "una noticia amarga", es un revés para una selección que aspira a superar una fase de grupos muy exigente en la que se enfrentará a Jordania, Argentina y Argelia. En el amistoso frente a Túnez, Austria mostró dos caras, con una primera mitad en la que sufrió más de lo esperado y en la que la fortuna le sonrió, ya que los norteafricanos estrellaron tres remates en los palos.